https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/meteolojiden-yeni-haftada-istanbula-uyari-1087518796.html

Meteoroloji'den yeni haftada İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den yeni haftada İstanbul'a uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, pazartesi günü İstanbul için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T00:26+0300

2024-09-02T00:26+0300

2024-09-02T00:53+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

yağmur

pazartesi

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre yeni haftanın ilk gününde İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Metetoroloji'nin açıklamasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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