https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/meteolojiden-yeni-haftada-istanbula-uyari-1087518796.html
Meteoroloji'den yeni haftada İstanbul'a uyarı
Meteoroloji'den yeni haftada İstanbul'a uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, pazartesi günü İstanbul için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T00:26+0300
2024-09-02T00:26+0300
2024-09-02T00:53+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
yağmur
pazartesi
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre yeni haftanın ilk gününde İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Metetoroloji'nin açıklamasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ardahan-beyaza-burundu-gunese-ragmen-erimedi-1087515153.html
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Meteoroloji'den yeni haftada İstanbul'a uyarı
00:26 02.09.2024 (güncellendi: 00:53 02.09.2024)
Meteoroloji, pazartesi günü İstanbul için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlarla ilgili uyarı İstanbul genelini kapsıyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre yeni haftanın ilk gününde İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve Boğaz başta olmak üzere İstanbul genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Metetoroloji'nin açıklamasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.