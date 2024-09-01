https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ardahan-beyaza-burundu-gunese-ragmen-erimedi-1087515153.html

Ardahan beyaza büründü: Güneşe rağmen erimedi

Ardahan beyaza büründü: Güneşe rağmen erimedi

Sputnik Türkiye

Ardahan'da gece saatlerinde il genelinde etkili olan sağanak yağış ilerleyen saatlerde doluya döndü. Dolu yağışı sonrası Ardahan Üniversitesi kampüsü beyaza... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T21:19+0300

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türkiye

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kar

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yağmur

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Ardahan'da sağanak sonrası dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Güneşe rağmen erimeyen dolu saatlerce yerde kaldı.Ülke genelinde hava sıcaklıkları düştüEylül ayına girilmesi ile hava sıcaklıklarında düşüş ülke genelinde etkili oldu. Çoğu yerde sağanak yağış ve fırtına görüldü. Ardahan merkezde başlayan sağanak yağışlar gece saatlerinde doluya dönüştü. Yağışlar Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kentte güneş çıkmasına rağmen dolu yerde erimedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/fotografi-sosyal-medyada-paylasilan-sevdagul-tuncerden-aciklama-1087510321.html

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