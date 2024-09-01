https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ardahan-beyaza-burundu-gunese-ragmen-erimedi-1087515153.html
Ardahan beyaza büründü: Güneşe rağmen erimedi
Ardahan beyaza büründü: Güneşe rağmen erimedi
Sputnik Türkiye
Ardahan'da gece saatlerinde il genelinde etkili olan sağanak yağış ilerleyen saatlerde doluya döndü. Dolu yağışı sonrası Ardahan Üniversitesi kampüsü beyaza... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T21:19+0300
2024-09-01T21:19+0300
2024-09-01T21:25+0300
türkiye
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kar
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yağmur
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Ardahan'da sağanak sonrası dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Güneşe rağmen erimeyen dolu saatlerce yerde kaldı.Ülke genelinde hava sıcaklıkları düştüEylül ayına girilmesi ile hava sıcaklıklarında düşüş ülke genelinde etkili oldu. Çoğu yerde sağanak yağış ve fırtına görüldü. Ardahan merkezde başlayan sağanak yağışlar gece saatlerinde doluya dönüştü. Yağışlar Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kentte güneş çıkmasına rağmen dolu yerde erimedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/fotografi-sosyal-medyada-paylasilan-sevdagul-tuncerden-aciklama-1087510321.html
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Ardahan beyaza büründü: Güneşe rağmen erimedi
21:19 01.09.2024 (güncellendi: 21:25 01.09.2024)
Ardahan'da gece saatlerinde il genelinde etkili olan sağanak yağış ilerleyen saatlerde doluya döndü. Dolu yağışı sonrası Ardahan Üniversitesi kampüsü beyaza büründü. Güneşli havaya rağmen erimeyen dolu çocuklar için oyun alanı oldu.
Ardahan'da sağanak sonrası dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Güneşe rağmen erimeyen dolu saatlerce yerde kaldı.
Ülke genelinde hava sıcaklıkları düştü
Eylül ayına girilmesi ile hava sıcaklıklarında düşüş ülke genelinde etkili oldu. Çoğu yerde sağanak yağış ve fırtına görüldü. Ardahan merkezde başlayan sağanak yağışlar gece saatlerinde doluya dönüştü. Yağışlar Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kentte güneş çıkmasına rağmen dolu yerde erimedi.