https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lukasenko-bazi-bdt-ulkelerini-rusyaya-karsi--tutumu-nedeniyle-kinadi-1087027185.html

Lukaşenko, bazı BDT ülkelerini 'Rusya'ya karşı tutumu' nedeniyle kınadı

Lukaşenko, bazı BDT ülkelerini 'Rusya'ya karşı tutumu' nedeniyle kınadı

Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bağımsız Devletler Birliği (BDT) üyelerine hitap ettiği konuşmasında, bazı eski Sovyet ülkelerinin Rusya'dan bir... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T22:33+0300

2024-08-19T22:33+0300

2024-08-19T22:38+0300

dünya

belarus

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aleksandr lukaşenko

vladimir putin

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kgaö

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kazakistan enerji bakanlığı

ermenistan

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Rus devlet kanalı Rossia’ya demeç veren Lukaşenko, Belarus ve Rusya’nın aynı gemide olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Eğer bu gemi alabora olursa hem Rusya hem de Belarus batar” ifadelerini kullanırken, bazı BDT ülkelerinin Rusya ile arasında mesafe koymaya çalıştığını ima ederek, “Neyi saklamalıyız? müttefiklik ilişkilerini mi? Biz (Belarus) bazı eski Sovyet ülkeleri gibi Rusya'dan bir şeyler almak ancak karşılığında hiçbir şey vermemek için sinsice hareket etmiyoruz” dedi.2022 yılında Kazakistan’da meydana gelen olayları ve o yılın ocak ayında Kazakistan’ın talebiyle konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkedeki istikrara katkısını hatırlatan Lukaşenko, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:BDT ülkelerinin acil durumlarda yardım için Rusya ve Belarus'a başvuracaklarından emin olduğunu ifade eden Lukaşenko, ayrıca eski Sovyet coğrafyasında kurulan ekonomik bağların kaybedilmemesi çağrısında bulundu.‘Ermenilere bizden başka kimin ihtiyacı var?’Eski Sovyet ülkelerinin Batı’ya güvenmelerinin hata olduğunu dile getiren Belarus lideri, “Ne yani, Amerika ve Avrupa Birliği, Kazakistan ya da Özbekistan mallarını mı bekliyor? Hayır... Oysa bu mallar Rusya'da satılması için talep ediliyor. Bu ortak bir pazar. Elimizdekini neden kaybedelim? Dahası üstüne koymalıyız” değerlendirmesinde bulundu.Lukaşenko, Rusya ve KGAÖ ile ilişkilerini yeniden gözden geçirerek Fransa ile işbirliğine yönelen Ermeni yönetiminin politikasına da değindiği konuşmasını, “Ermenilere bizden başka kimin ihtiyacı var? Kimsenin onlara ihtiyacı yok. Bırakalım ekonomilerini geliştirsinler ve sahip oldukları şeylere odaklansınlar. Hangi Fransa, hangi Macron (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) onları umursuyor? Yarın Macron gidecek ve herkes Ermenistan'ı unutacak” diye sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rusya-disisleri-bakanligi-fransa-guney-kafkasyada-yeni-bir-catismayi-kiskirtiyor-1085003392.html

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