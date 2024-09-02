https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kazakistan-nukleer-santral-insasi-icin-referanduma-gidiyor-1087535477.html

Kazakistan, nükleer santral inşası için referanduma gidiyor

Kazakistan, nükleer santral inşası için referanduma gidiyor

Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik kararın halk tarafından alınması için 6 Ekim'de referandum düzenleneceğini... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T12:36+0300

2024-09-02T12:36+0300

2024-09-02T12:36+0300

dünya

kazakistan

kazakistan enerji bakanlığı

kazakistan parlamentosu

kasım cömert tokayev

nükleer santral

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Tokayev, bugün Kazakistan Parlamentosu’nun yeni yasama yılı açılışında geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı. Büyüyen küresel enerji kıtlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.30 ülkede 200’e yakın nükleer santral bulunuyorCumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halihazırda gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Uzun vadeli ulusal çıkarları ve ülkemizin ‘özelliklerini’ dikkate alarak geleceği düşünmeliyiz" diye konuştu.Nükleer santral inşa etme konusunun son bir yıldır ülkede kamuoyu tarafından aktif bir şekilde tartışıldığını kaydeden Tokayev, "Ülke için önemli olan her adım halkın desteğiyle atılması gerekiyor” diyerek “Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum, bu yıl 6 Ekim’de yapılacak ve bugün ilgili kararı imzalıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/macaristan-barisi-savundugum-icin-rusya-casusu-olarak-damgalandim-1087534995.html

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kazakistan, kazakistan enerji bakanlığı, kazakistan parlamentosu, kasım cömert tokayev, nükleer santral