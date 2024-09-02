https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kazakistan-nukleer-santral-insasi-icin-referanduma-gidiyor-1087535477.html
Kazakistan, nükleer santral inşası için referanduma gidiyor
Kazakistan, nükleer santral inşası için referanduma gidiyor
Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik kararın halk tarafından alınması için 6 Ekim'de referandum düzenleneceğini... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:36+0300
2024-09-02T12:36+0300
2024-09-02T12:36+0300
dünya
kazakistan
kazakistan enerji bakanlığı
kazakistan parlamentosu
kasım cömert tokayev
nükleer santral
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Tokayev, bugün Kazakistan Parlamentosu’nun yeni yasama yılı açılışında geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı. Büyüyen küresel enerji kıtlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.30 ülkede 200’e yakın nükleer santral bulunuyorCumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halihazırda gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Uzun vadeli ulusal çıkarları ve ülkemizin ‘özelliklerini’ dikkate alarak geleceği düşünmeliyiz" diye konuştu.Nükleer santral inşa etme konusunun son bir yıldır ülkede kamuoyu tarafından aktif bir şekilde tartışıldığını kaydeden Tokayev, "Ülke için önemli olan her adım halkın desteğiyle atılması gerekiyor” diyerek “Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum, bu yıl 6 Ekim’de yapılacak ve bugün ilgili kararı imzalıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/macaristan-barisi-savundugum-icin-rusya-casusu-olarak-damgalandim-1087534995.html
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kazakistan, kazakistan enerji bakanlığı, kazakistan parlamentosu, kasım cömert tokayev, nükleer santral
kazakistan, kazakistan enerji bakanlığı, kazakistan parlamentosu, kasım cömert tokayev, nükleer santral
Kazakistan, nükleer santral inşası için referanduma gidiyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik kararın halk tarafından alınması için 6 Ekim'de referandum düzenleneceğini duyurdu.
Tokayev, bugün Kazakistan Parlamentosu’nun yeni yasama yılı açılışında geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı. Büyüyen küresel enerji kıtlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.
30 ülkede 200’e yakın nükleer santral bulunuyor
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halihazırda gelişmiş ve gelişmekte olan 30 ülkede 200'e yakın nükleer santralin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Uzun vadeli ulusal çıkarları ve ülkemizin ‘özelliklerini’ dikkate alarak geleceği düşünmeliyiz" diye konuştu.
Nükleer santral inşa etme konusunun son bir yıldır ülkede kamuoyu tarafından aktif bir şekilde tartışıldığını kaydeden Tokayev, "Ülke için önemli olan her adım halkın desteğiyle atılması gerekiyor” diyerek “Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum, bu yıl 6 Ekim’de yapılacak ve bugün ilgili kararı imzalıyorum" dedi.