https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kayserideki-sunger-fabrikasinda-cikan-yangina-ekipler-mudahale-ediyor-1087537689.html

Kayseri'deki sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kayseri'deki sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Çevreyi siyah dumanlar kapladı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T13:01+0300

2024-09-02T13:01+0300

2024-09-02T13:03+0300

türkiye

kayseri

organize sanayi bölgesi (osb)

yangın

yangın söndürme

itfaiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087537291_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_609c48e012226dbfa953082ad79da2d0.jpg

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyüdüğü ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çevreyi siyah dumanlar kapladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye