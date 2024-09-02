https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/kayserideki-sunger-fabrikasinda-cikan-yangina-ekipler-mudahale-ediyor-1087537689.html
Kayseri'deki sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'deki sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Çevreyi siyah dumanlar kapladı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T13:01+0300
2024-09-02T13:01+0300
2024-09-02T13:03+0300
türkiye
kayseri
organize sanayi bölgesi (osb)
yangın
yangın söndürme
itfaiye
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyüdüğü ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çevreyi siyah dumanlar kapladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html
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kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye
kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye
Kayseri'deki sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
13:01 02.09.2024 (güncellendi: 13:03 02.09.2024)
Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Çevreyi siyah dumanlar kapladı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyüdüğü ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çevreyi siyah dumanlar kapladı.