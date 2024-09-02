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'İzmir'de yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
'İzmir'de yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan yangınlarından etkilenen ormanların, orman sınırları dışına çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T21:10+0300
2024-09-02T21:14+0300
türkiye
izmir
orman yangını
orman genel müdürlüğü
inşa
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen yerlerin orman sınırları dışına çıkarıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Genel Müdürlük tarafından 'Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İzmir ili Karşıyaka ilçesinde 15 gün önce yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı paylaşımına açıklama yapılmasının uygun görüldüğü' ifade edildi.Yapılan yazılı açıklamada bahsi geçen alanların orman sınırları içinde olmakla birlikte, orman vasfına sahip olmayan otluk, taş, kayalıktan oluşan 375 hektarlık bölümün 2020'de yaşanan İzmir depremi sonrası oluşan konut inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşası için talep edildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Karar Danıştay tarafından iptal edildiSöz konusu alanın 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete kararıyla depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için orman sınırları dışına çıkartıldığı ancak kararın 2023'de Danıştay tarafından iptal edildiği ve 31 Ağustos 2024 ise Resmi Gazete kararıyla yeniden orman dışına çıkarılmasına karar verildiği şu ifadelerle aktarıldı:Açıklamanın devamı işe şu şekilde:'Orman vasfına sahip olmayan bir alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır'Haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi yanan orman alanının orman sınırları dışına çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada "Fiilen örtüsüne ve orman vasfına sahip olmayan bir alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır" denildi."Bir alanın orman sınırları dışına çıkarılması 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ıncı maddesi kapsamında yapılmaktadır. Burada göz önüne alınan husus, alanın orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olamayan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfının taşımaya bir alan olmasıdır" ifadelerinin kullanıldığı Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yanan ormanlarla ilgili yeniden ormanlaştırma çalışmalarının yapıldığı açıklandı:
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ormanlık alan, orman sınırları, orman genel müdürlüğü
ormanlık alan, orman sınırları, orman genel müdürlüğü

'İzmir'de yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama

21:10 02.09.2024 (güncellendi: 21:14 02.09.2024)
© AA / Berkan Çetinİzmir'de yangın
İzmir'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan yangınlarından etkilenen ormanların, orman sınırları dışına çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada orman sınırları dışına 'orman vasfına sahip olmayan bir alanın' çıkarıldığı belirtildi.
Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen yerlerin orman sınırları dışına çıkarıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Genel Müdürlük tarafından 'Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İzmir ili Karşıyaka ilçesinde 15 gün önce yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı paylaşımına açıklama yapılmasının uygun görüldüğü' ifade edildi.
Yapılan yazılı açıklamada bahsi geçen alanların orman sınırları içinde olmakla birlikte, orman vasfına sahip olmayan otluk, taş, kayalıktan oluşan 375 hektarlık bölümün 2020'de yaşanan İzmir depremi sonrası oluşan konut inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşası için talep edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşası için alan belirleme çalışması başlatılmıştır. İlgili Bakanlık, Bayraklı ilçesinde orman sınırları içinde olmakla birlikte, orman vasfına sahip olmayan otluk, taş, kayalıktan oluşan 375 hektarlık alanı deprem konutları inşa etmek için talep edilmiştir."

Karar Danıştay tarafından iptal edildi

Söz konusu alanın 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete kararıyla depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için orman sınırları dışına çıkartıldığı ancak kararın 2023'de Danıştay tarafından iptal edildiği ve 31 Ağustos 2024 ise Resmi Gazete kararıyla yeniden orman dışına çıkarılmasına karar verildiği şu ifadelerle aktarıldı:

"Bu alanın depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'deki kararla orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. Ancak yapılan bu hukuki işlem Danıştay tarafından usuldeki eksiklik gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2023 tarihinde iptal edilmiştir.

İşlemdeki usulden kaynaklanan eksiklik tashih edilmiş ve 31 Ağustos 2024 tarih ve 32648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile orman dışına yeniden çıkartılmasına karar verilmiştir."

Açıklamanın devamı işe şu şekilde:

"Yukarıda bahse konu olan süreç devam ederken, 15 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yangın çıkmıştır. Resmi Gazete'deki kararla Bayraklı'da orman sınırları dışına çıkarılan alanın 95 hektarlık kısmı bu yangından etkilenmiştir. Ancak etkilenen bu kısmın, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olamayan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen vasfını taşımayan bir alandır."

'Orman vasfına sahip olmayan bir alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır'

Haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi yanan orman alanının orman sınırları dışına çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada "Fiilen örtüsüne ve orman vasfına sahip olmayan bir alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır" denildi.
"Bir alanın orman sınırları dışına çıkarılması 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ıncı maddesi kapsamında yapılmaktadır. Burada göz önüne alınan husus, alanın orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olamayan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfının taşımaya bir alan olmasıdır" ifadelerinin kullanıldığı Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yanan ormanlarla ilgili yeniden ormanlaştırma çalışmalarının yapıldığı açıklandı:

Ormanlarımız Anayasamızın 169. maddesi ile koruma altına alınmıştır. Yanan ormanlarımız yangın sonrası yeniden ormanlaştırılmakta ve bu sahalarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İzmir'deki yangında zarar gören ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara yangın sonrasında başlanmıştır. Ayrıca orman dışına çıkarılan alanın en az iki katı kadar alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genel müdürlüğümüze yeni orman tesis edilmesi için tahsis edilmekte, bu alanlarda orman tesis edilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

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