'İzmir'de yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama

"Bu alanın depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'deki kararla orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. Ancak yapılan bu hukuki işlem Danıştay tarafından usuldeki eksiklik gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2023 tarihinde iptal edilmiştir.

İşlemdeki usulden kaynaklanan eksiklik tashih edilmiş ve 31 Ağustos 2024 tarih ve 32648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile orman dışına yeniden çıkartılmasına karar verilmiştir."