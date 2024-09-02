https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/izmirde-kadin-belediye-otobusu-soforune-yumruk-saldirgan-tutuklandi-1087557871.html

İzmir’de kadın belediye otobüsü şoförüne yumruk: Saldırgan tutuklandı

İzmir’de kadın belediye otobüsü şoförüne yumruk: Saldırgan tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de Halk Otobüsü şoförü Esra Ş. kullandığı aracın önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Otobüsün açık camından hakaret... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T18:24+0300

2024-09-02T18:24+0300

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türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

darp

saldırı

saldırı girişimi

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tutuklama

tutuklama kararı

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İzmir'de yolcu otobüsünde çalışan şoför Esra Ş. trafikte yumruklu saldırıya uğradı. Minibüsten inen C.G., otobüsün açık olan camından kadın şoföre yumruk attı.Kadın şoföre yumruklu saldırıİzmir Narlıdere ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Esra Ş. trafikte seyir halinde iken önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadın şoförü darp eden C.G. ekipler tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından C.G. tutuklandı.Olay anı kameralara yansıdı. Şahıs kadın şoföre hakaret ederek yumruk attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html

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Sputnik Türkiye

izmir, izmir büyükşehir belediyesi, darp, saldırı, saldırı girişimi, trafik, tutuklama, tutuklama kararı