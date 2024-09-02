https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/izmirde-kadin-belediye-otobusu-soforune-yumruk-saldirgan-tutuklandi-1087557871.html
İzmir’de kadın belediye otobüsü şoförüne yumruk: Saldırgan tutuklandı
İzmir’de kadın belediye otobüsü şoförüne yumruk: Saldırgan tutuklandı
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İzmir'de Halk Otobüsü şoförü Esra Ş. kullandığı aracın önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Otobüsün açık camından hakaret... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T18:24+0300
2024-09-02T18:24+0300
2024-09-02T18:24+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
darp
saldırı
saldırı girişimi
trafik
tutuklama
tutuklama kararı
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İzmir'de yolcu otobüsünde çalışan şoför Esra Ş. trafikte yumruklu saldırıya uğradı. Minibüsten inen C.G., otobüsün açık olan camından kadın şoföre yumruk attı.Kadın şoföre yumruklu saldırıİzmir Narlıdere ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Esra Ş. trafikte seyir halinde iken önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadın şoförü darp eden C.G. ekipler tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından C.G. tutuklandı.Olay anı kameralara yansıdı. Şahıs kadın şoföre hakaret ederek yumruk attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, darp, saldırı, saldırı girişimi, trafik, tutuklama, tutuklama kararı
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, darp, saldırı, saldırı girişimi, trafik, tutuklama, tutuklama kararı
İzmir’de kadın belediye otobüsü şoförüne yumruk: Saldırgan tutuklandı
İzmir'de Halk Otobüsü şoförü Esra Ş. kullandığı aracın önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Otobüsün açık camından hakaret eden C.G. kadın şoförü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası C.G. tutuklandı.
İzmir'de yolcu otobüsünde çalışan şoför Esra Ş. trafikte yumruklu saldırıya uğradı. Minibüsten inen C.G., otobüsün açık olan camından kadın şoföre yumruk attı.
Kadın şoföre yumruklu saldırı
İzmir Narlıdere ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Esra Ş. trafikte seyir halinde iken önünü kesen minibüs şoförü C.G. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadın şoförü darp eden C.G. ekipler tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından C.G. tutuklandı.
Olay anı kameralara yansıdı. Şahıs kadın şoföre hakaret ederek yumruk attı.