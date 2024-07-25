https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bingolde-madde-bagimlisi-saldirisi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1086193448.html

Bingöl'de madde bağımlısı saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bingöl'de madde bağımlısı saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Bingöl’de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T09:45+0300

2024-07-25T09:45+0300

2024-07-25T09:45+0300

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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bingöl, madde, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, sentetik uyuşturucu, saldırı, cinayet