https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/izmir-valiligi-duyurdu-basina-cuval-gecirilen-kisi-abd-askeri-mi-1087558391.html
İzmir Valiliği duyurdu: Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?
İzmir Valiliği duyurdu: Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T18:42+0300
2024-09-02T18:42+0300
2024-09-02T18:46+0300
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abd
izmir
izmir valiliği
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İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli askerin başına çuval geçirildi. Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklama metni yayınladı.İzmir'de başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan eylemde başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğu İzmir Valiliği tarafından açıklandı.Düzenlenen saldırı hakkında İzmir Valiliği açıklaması şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
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abd askeri çuval, tgb izmir eylemi, abd gemisi, abd, izmir valiliği açıklama
abd askeri çuval, tgb izmir eylemi, abd gemisi, abd, izmir valiliği açıklama
İzmir Valiliği duyurdu: Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?
18:42 02.09.2024 (güncellendi: 18:46 02.09.2024)
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirmişti. Olay ile ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği kişinin ABD askeri olduğunu doğruladı.
İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli askerin başına çuval geçirildi. Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklama metni yayınladı.
İzmir'de başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan eylemde başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğu İzmir Valiliği tarafından açıklandı.
Düzenlenen saldırı hakkında İzmir Valiliği açıklaması şöyle;
''İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''