https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/izmir-valiligi-duyurdu-basina-cuval-gecirilen-kisi-abd-askeri-mi-1087558391.html

İzmir Valiliği duyurdu: Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?

İzmir Valiliği duyurdu: Başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T18:42+0300

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türkiye

abd

izmir

izmir valiliği

süleyman elban

vali

gemi

israil

israil-filistin

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İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli askerin başına çuval geçirildi. Konu ile ilgili İzmir Valiliği açıklama metni yayınladı.İzmir'de başına çuval geçirilen kişi ABD askeri mi?Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan eylemde başına çuval geçirilen kişinin ABD askeri olduğu İzmir Valiliği tarafından açıklandı.Düzenlenen saldırı hakkında İzmir Valiliği açıklaması şöyle;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html

türkiye

izmir

israil

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