https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/istanbullular-dikkat-5-mahalleye-15-saat-su-verilmeyecek-1087542478.html
İstanbullular dikkat: 5 mahalleye 15 saat su verilmeyecek
İstanbullular dikkat: 5 mahalleye 15 saat su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar sürüyor. Çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T14:49+0300
2024-09-02T14:49+0300
2024-09-02T14:49+0300
türkiye
istanbul
su kesintisi
iski
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek?Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/iski-duyurdu-istanbulun-5-ilcesinde-15-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1084543591.html
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istanbul su kesintisi, istanbul su kesintisi saat, istanbul hangi mahalle su kesik
istanbul su kesintisi, istanbul su kesintisi saat, istanbul hangi mahalle su kesik
İstanbullular dikkat: 5 mahalleye 15 saat su verilmeyecek
İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar sürüyor. Çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.
İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek?
Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.