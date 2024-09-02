https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/istanbullular-dikkat-5-mahalleye-15-saat-su-verilmeyecek-1087542478.html

İstanbullular dikkat: 5 mahalleye 15 saat su verilmeyecek

İstanbullular dikkat: 5 mahalleye 15 saat su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar sürüyor. Çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T14:49+0300

2024-09-02T14:49+0300

2024-09-02T14:49+0300

türkiye

istanbul

su kesintisi

iski

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.İstanbul'da hangi mahallelerde su kesilecek?Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/iski-duyurdu-istanbulun-5-ilcesinde-15-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1084543591.html

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