https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/iski-duyurdu-istanbulun-5-ilcesinde-15-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1084543591.html

İSKİ duyurdu: İstanbul'un 5 ilçesinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ duyurdu: İstanbul'un 5 ilçesinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T21:07+0300

2024-06-05T21:07+0300

2024-06-05T21:07+0300

türkiye

istanbul

su

su

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su kesintisi

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İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

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istanbul, su, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi