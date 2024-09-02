https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israildeki-anlasma-cagrisina-ragmen-netanyahu-savasin-hedeflerine-ulasmasini-philadelphi-koridoruna-1087563947.html
İsrail'deki anlaşma çağrısına rağmen: Netanyahu, savaşın hedeflerine ulaşmasını Philadelphi Koridoruna bağladı
İsrail'deki anlaşma çağrısına rağmen: Netanyahu, savaşın hedeflerine ulaşmasını Philadelphi Koridoruna bağladı
Sputnik Türkiye
İsrail'de kendisine karşı yapılan protestolara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T23:35+0300
2024-09-02T23:35+0300
2024-09-02T23:35+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmalarında Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmesi için ülkesinde büyük tepki görürken, koridordan vazgeçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in varlığının sürdürülmesi hakkında ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu açıklamasında, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.Gazze Şeridi'nde haftasonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasına yönelik açıklama yapan Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek” ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-ateskesi-reddeden-netanyahu-hukumetine-karsi-israilde-dev-protesto-1087516665.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, philadelphi koridoru
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, philadelphi koridoru
İsrail'deki anlaşma çağrısına rağmen: Netanyahu, savaşın hedeflerine ulaşmasını Philadelphi Koridoruna bağladı
İsrail'de kendisine karşı yapılan protestolara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü sürdürme konusunda ısrarlı olduğunu açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmalarında Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmesi için ülkesinde büyük tepki görürken, koridordan vazgeçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in varlığının sürdürülmesi hakkında ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu açıklamasında, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.
Gazze Şeridi'nde haftasonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasına yönelik açıklama yapan Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek” ifadelerinde bulundu.