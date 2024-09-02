https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israildeki-anlasma-cagrisina-ragmen-netanyahu-savasin-hedeflerine-ulasmasini-philadelphi-koridoruna-1087563947.html

İsrail'deki anlaşma çağrısına rağmen: Netanyahu, savaşın hedeflerine ulaşmasını Philadelphi Koridoruna bağladı

İsrail'deki anlaşma çağrısına rağmen: Netanyahu, savaşın hedeflerine ulaşmasını Philadelphi Koridoruna bağladı

Sputnik Türkiye

İsrail'de kendisine karşı yapılan protestolara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T23:35+0300

2024-09-02T23:35+0300

2024-09-02T23:35+0300

dünya

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

philadelphi koridoru

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmalarında Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmesi için ülkesinde büyük tepki görürken, koridordan vazgeçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ve Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in varlığının sürdürülmesi hakkında ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu açıklamasında, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.Gazze Şeridi'nde haftasonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasına yönelik açıklama yapan Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek” ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-ateskesi-reddeden-netanyahu-hukumetine-karsi-israilde-dev-protesto-1087516665.html

israil

gazze

gazze şeridi

philadelphi koridoru

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, philadelphi koridoru