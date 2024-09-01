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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-ateskesi-reddeden-netanyahu-hukumetine-karsi-israilde-dev-protesto-1087516665.html
Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de dev protesto
Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de dev protesto
Sputnik Türkiye
İsrail, Mısır-Gazze sınır hattı kontrolünü sürdürme ısrarı nedeniyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddeden Başbakan Netanyahu hükümetine karşı... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T23:00+0300
2024-09-01T23:00+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
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benyamin netanyahu
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gazze şeridi
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başlarken, gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu.Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'in merkezinde yaklaşık 300 bin kişinin toplandığını duyurdu.Burada kurulan sahneye, 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David, konuşmasında, ülke genelinde yarın greve gidileceğini belirterek, "Yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak" dedi.‘Sen baştasın, sen suçlusun’Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, 'Hepsi hemen eve', 'Yardım' yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, '(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak', 'Sen baştasın, sen suçlusun' şeklinde sloganlar attı.Protestolar ülke geneline yayılıyorTel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.Hayfa'da toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı.Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler, kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yakarken, ülke genelinde göstericilerin, protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.Ben-Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptalHisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Benyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanırken, İsrail ordusu, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.
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Gazze'de ateşkesi reddeden Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de dev protesto

23:00 01.09.2024
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail'de Netanyahu karşıtı protesto gösterileri
İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail, Mısır-Gazze sınır hattı kontrolünü sürdürme ısrarı nedeniyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddeden Başbakan Netanyahu hükümetine karşı yüz binlerce kişinin katıldığı dev protestolara sahne oluyor.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başlarken, gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu.
Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'in merkezinde yaklaşık 300 bin kişinin toplandığını duyurdu.
Burada kurulan sahneye, 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.
İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David, konuşmasında, ülke genelinde yarın greve gidileceğini belirterek, "Yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak" dedi.

‘Sen baştasın, sen suçlusun’

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.
İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, 'Hepsi hemen eve', 'Yardım' yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, '(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak', 'Sen baştasın, sen suçlusun' şeklinde sloganlar attı.

Protestolar ülke geneline yayılıyor

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.
Hayfa'da toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı.
Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler, kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yakarken, ülke genelinde göstericilerin, protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.

Ben-Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal

Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.
Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.
Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Benyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.
Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.
Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanırken, İsrail ordusu, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor.
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