https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israilde-buyuk-grev-bugun-basliyor-grevi-kim-duzenliyor-hangi-sektorleri-etkileyecek-1087524334.html

İsrail’de büyük grev bugün başladı: Grevi kim düzenliyor? Hangi sektörleri etkileyecek?

İsrail’de büyük grev bugün başladı: Grevi kim düzenliyor? Hangi sektörleri etkileyecek?

Sputnik Türkiye

İsrail’de dün başlayan protesto, bugün ülke genelinde büyük bir greve dönüşüyor. Şimdiden bazı protestocular, Tel Aviv'deki Ibn Gvirol Caddesi'ni kapattı... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T09:32+0300

2024-09-02T09:32+0300

2024-09-02T09:57+0300

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını, birkaç kez çeşitli nedenlerden ötürü reddeden Başbakan Binyemin Netanyahu hükümetine karşı artan öfke, 6 rehinenin ölü ele geçirilmesiyle Pazar günü zirve noktasına ulaştı. Yerel basına göre 500 bin ila 700 bin kişi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı’nın bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddelerinin sokaklarını doldurmuştu. Greve kim liderlik yapıyor?İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David dünkü konuşmasında, ülke genelinde yarın bir günlük greve gidileceğini belirterek, "Yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak" demişti.Kimler greve katılıyor?Tel Aviv ve diğer bazı belediyeler greve katılırken, Netanya ve Sderot gibi diğerleri birkaç saat sürecek dayanışma grevleri düzenleyecek. Kudüs Belediyesi ise kendilerinin ve işgal altındaki Batı Şeria'da hiçbir belediyenin katılmayacağını açıkladı.Grevden etkilenecek sektörlerden biri de havacılık olacak. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın bugün sabah yerel saatle 08.00-10.00 arasında kapalı kalacağını ancak bu durumun gelen uçuşları etkilemeyeceği belirtildi.Hastanaler, marketler ve okullarda durumHastanelerin hafta sonu kapasitesiyle çalışacağı, tüm büyük bankaların greve katılacağı yerel basına yansıdı. Ana okullarının grevde olacağı bazı diğer okulların ise geç açılacağı belirtildi. Büyük alışveriş merkezleri kapansa da küçük gıda dükkanları ve süpermarketlerin açık kalması bekleniyor.

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israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, protesto, protestolar, benyamin netanyahu