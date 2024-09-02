https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israil-isci-mahkemesi-grevi-sona-erdirme-karari-verdi-1087545333.html
İsrail İşçi Mahkemesi, genel grevi sona erdirme kararı verdi
İsrail İşçi Mahkemesi, genel grevi sona erdirme kararı verdi
Sputnik Türkiye
İsrail İşçi Makhkemesi, bugün başlayan genel greve müdahale ederek grevin sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Maliye Bakanı Smotrich, mahkemeye... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T15:45+0300
2024-09-02T15:45+0300
2024-09-02T15:53+0300
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İsrail genelinde hastaneler, belediyeler, okullar, alışveriş merkezleri ve büyük bankalar dahil başlayan bir günlük grev, İşçi Mahkemesi’nin kararıyla sona eriyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek geniş çaplı grevin ‘politik ve yasadışı’ olduğunu ifade etti.Grevi düzenleyen İsrail'in en büyük sendikası Histadrut'un Başkanı Arnon Bar David, mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklamada "Hukukun egemen olduğu bir devlette yaşıyoruz ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Bu nedenle herkese 14:30'da işe dönme talimatını verdim" dedi. Maliye Bakanı Smotrich, dün yaptığı açıklamada mahkemeye başvuracaklarını duyurmuş ve greve katılanlara maaş ödenmemesi talimatı verdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israilde-buyuk-grev-bugun-basliyor-grevi-kim-duzenliyor-hangi-sektorleri-etkileyecek-1087524334.html
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grev, genel grev, israil, israil-filistin, bezalel smotrich
grev, genel grev, israil, israil-filistin, bezalel smotrich
İsrail İşçi Mahkemesi, genel grevi sona erdirme kararı verdi
15:45 02.09.2024 (güncellendi: 15:53 02.09.2024)
İsrail İşçi Makhkemesi, bugün başlayan genel greve müdahale ederek grevin sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Maliye Bakanı Smotrich, mahkemeye kendilerinin başvurduğunu vurgulayıp katılanların maaşlarının ödenmeyeceğini ifade etmişti.
İsrail genelinde hastaneler, belediyeler, okullar, alışveriş merkezleri ve büyük bankalar dahil başlayan bir günlük grev, İşçi Mahkemesi’nin kararıyla sona eriyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek geniş çaplı grevin ‘politik ve yasadışı’ olduğunu ifade etti.
Grevi düzenleyen İsrail'in en büyük sendikası Histadrut'un Başkanı Arnon Bar David, mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklamada "Hukukun egemen olduğu bir devlette yaşıyoruz ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Bu nedenle herkese 14:30'da işe dönme talimatını verdim" dedi.
Maliye Bakanı Smotrich, dün yaptığı açıklamada mahkemeye başvuracaklarını duyurmuş ve greve katılanlara maaş ödenmemesi talimatı verdiğini ifade etmişti.