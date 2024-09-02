https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/insaat-iskelesi-coktu-ikisi-kardes-uc-isci-yasamini-yitirdi-1087547571.html

İnşaat iskelesi çöktü: İkisi kardeş üç işçi yaşamını yitirdi

İnşaat iskelesi çöktü: İkisi kardeş üç işçi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Bir apartman inşaatının 12. katındaki iskele çöktü, üç işçi hayatını kaybetti. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T16:29+0300

2024-09-02T16:29+0300

2024-09-02T16:29+0300

türkiye

ankara

inşaat işçisi

iş kazası

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/sgknin-uyarisi-hem-isciyi-hem-isvereni-ilgilendiriyor-sigortasiz-1-gune-bile-40-bin-lira-ceza-1086395509.html

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ankara, inşaat işçisi, iş kazası