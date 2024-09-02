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İnşaat iskelesi çöktü: İkisi kardeş üç işçi yaşamını yitirdi
İnşaat iskelesi çöktü: İkisi kardeş üç işçi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Bir apartman inşaatının 12. katındaki iskele çöktü, üç işçi hayatını kaybetti. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:29+0300
2024-09-02T16:29+0300
2024-09-02T16:29+0300
türkiye
ankara
inşaat işçisi
iş kazası
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/sgknin-uyarisi-hem-isciyi-hem-isvereni-ilgilendiriyor-sigortasiz-1-gune-bile-40-bin-lira-ceza-1086395509.html
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ankara, inşaat işçisi, iş kazası
ankara, inşaat işçisi, iş kazası
İnşaat iskelesi çöktü: İkisi kardeş üç işçi yaşamını yitirdi
Bir apartman inşaatının 12. katındaki iskele çöktü, üç işçi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.