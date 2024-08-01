https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/sgknin-uyarisi-hem-isciyi-hem-isvereni-ilgilendiriyor-sigortasiz-1-gune-bile-40-bin-lira-ceza-1086395509.html

SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza

SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Belediyelerin yüklü miktardaki prim borçları için Türkiye genelinde tahsilata başlanırken, sosyal sigorta sisteminde açığa neden olan kayıt dışı istihdam... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T09:11+0300

2024-08-01T09:11+0300

2024-08-01T09:11+0300

ekonomi

işçi

sgk

prim

sigorta

işveren

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Kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulunan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.SGK tarafından, kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti başladı. Önümüzdeki süreçte, kayıtdışı istihdamla mücadelenin geniş katılımlı bir iletişim ağı üzerinden aktarılması, SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması planlanıyor.Primin 5 katıHazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı. “Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısında bulundu. Kayıtdışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası yaşanması durumunda da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini vurgulayan SGK, “Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 5 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir” ikazını yaptı.

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işçi, sgk, prim, sigorta, işveren