SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Olimpiyatlarda ‘sosyal temizlik’ tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/sgknin-uyarisi-hem-isciyi-hem-isvereni-ilgilendiriyor-sigortasiz-1-gune-bile-40-bin-lira-ceza-1086395509.html
SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza
SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Belediyelerin yüklü miktardaki prim borçları için Türkiye genelinde tahsilata başlanırken, sosyal sigorta sisteminde açığa neden olan kayıt dışı istihdam... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T09:11+0300
2024-08-01T09:11+0300
ekonomi
işçi
sgk
prim
sigorta
işveren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052250189_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_92658b07f9297d99d66f725880888820.jpg
Kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulunan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.SGK tarafından, kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti başladı. Önümüzdeki süreçte, kayıtdışı istihdamla mücadelenin geniş katılımlı bir iletişim ağı üzerinden aktarılması, SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması planlanıyor.Primin 5 katıHazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı. “Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısında bulundu. Kayıtdışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası yaşanması durumunda da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini vurgulayan SGK, “Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 5 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir” ikazını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hazine-ve-maliye-bakanligindan-es-zamanli-denetim-kuyumcularda-sayim-yapilacak-1086366376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052250189_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f2937fb213f6c9f8bb07b71588ff5e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
işçi, sgk, prim, sigorta, işveren
işçi, sgk, prim, sigorta, işveren

SGK'nın uyarısı hem işçiyi hem işvereni ilgilendiriyor: Sigortasız 1 güne bile 40 bin lira ceza

09:11 01.08.2024
© AAPersonel alımı
Personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
Abone ol
Belediyelerin yüklü miktardaki prim borçları için Türkiye genelinde tahsilata başlanırken, sosyal sigorta sisteminde açığa neden olan kayıt dışı istihdam konusunda da çalışmalar hızlandırıldı.
Kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik uyarıda bulunan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.
SGK tarafından, kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti başladı.
Önümüzdeki süreçte, kayıtdışı istihdamla mücadelenin geniş katılımlı bir iletişim ağı üzerinden aktarılması, SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması planlanıyor.

Primin 5 katı

Hazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.
Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısında bulundu. Kayıtdışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası yaşanması durumunda da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini vurgulayan SGK, “Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 5 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir” ikazını yaptı.
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
Dün, 11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала