İngiltere'nin silah yasağına İsrail'den tepki: 'Büyük üzüntü duyduk'

''İngiltere Hükümeti'nin İsrail savunma kuruluşuna ihracat lisanslarına uyguladığı yaptırımları öğrenmek beni derinden üzdü. Bu, 7 farklı cephede savaştığımız bir zamanda geliyor. 6 rehine için yas tuttuğumuz bir zamanda ve 101 rehineyi eve getirmek için savaştığımız bir zamanda yapıldı.