https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ingilterenin-silah-yasagina-israilden-tepki-buyuk-uzuntu-duyduk-1087563556.html
İngiltere'nin silah yasağına İsrail'den tepki: 'Büyük üzüntü duyduk'
İngiltere'nin silah yasağına İsrail'den tepki: 'Büyük üzüntü duyduk'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant sosyal medya yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin İsrail’e yönelik silah ihracat lisanslarına getirdiği kısıtlamalardan... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:56+0300
2024-09-02T22:56+0300
2024-09-02T22:56+0300
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İngiltere hükümeti İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Gallant tepki gösterdi.İsrail Bakanı tepki gösterdiİngiltere, İsrail'e silah satışında parlamento kararı ile yasaklamaya gitti. 350 silahın ihracatının 30 tanesi iptal edildi. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise buna 'derinden üzdü' diyerek tepki gösterdi.İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın X hesabından açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ingiltereden-israile-silah-yasagi-genel-yasak-veya-silah-ambargosu-degil-1087562005.html
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İngiltere'nin silah yasağına İsrail'den tepki: 'Büyük üzüntü duyduk'
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant sosyal medya yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin İsrail’e yönelik silah ihracat lisanslarına getirdiği kısıtlamalardan "büyük üzüntü" duyduğunu açıkladı. Silah yasağının 6 rehinenin öldüğü ve İsrail’in '7 farklı cephede savaştığı' döneme denk geldiğini öne sürdü.
İngiltere hükümeti İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Gallant tepki gösterdi.
İsrail Bakanı tepki gösterdi
İngiltere, İsrail'e silah satışında parlamento kararı ile yasaklamaya gitti. 350 silahın ihracatının 30 tanesi iptal edildi. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise buna 'derinden üzdü' diyerek tepki gösterdi.
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın X hesabından açıklaması şöyle:
''İngiltere Hükümeti'nin İsrail savunma kuruluşuna ihracat lisanslarına uyguladığı yaptırımları öğrenmek beni derinden üzdü. Bu, 7 farklı cephede savaştığımız bir zamanda geliyor. 6 rehine için yas tuttuğumuz bir zamanda ve 101 rehineyi eve getirmek için savaştığımız bir zamanda yapıldı.