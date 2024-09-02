https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ingiltereden-israile-silah-yasagi-genel-yasak-veya-silah-ambargosu-degil-1087562005.html
İngiltere'den İsrail'e silah yasağı: 'Genel yasak veya silah ambargosu değil'
İngiltere'den İsrail'e silah yasağı: 'Genel yasak veya silah ambargosu değil'
Sputnik Türkiye
İngiltere ile İsrail arasında 350 silah ihracat lisansı anlaşması bulunuyor. Filistin çatışmaları sonrası İngiltere'nin İsrail'e silah ticareti tartışma konusu... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T21:27+0300
2024-09-02T21:27+0300
2024-09-02T21:34+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere'nin İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unun satışını askıya alacağını bildirdi.İngiltere'den silah kısıtlamasıİngiltere, İsrail'e yönelik "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk'' oluştuğu gerekçesi ile parlamentoda İsrail'e yönelik silah ihracatının 30'unu iptal etti.350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unun askıya alınacağını duyuran İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy; 'Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil' ifadesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Lammy, 'Bu ileriye dönük bir değerlendirmedir, masumiyet ya da suçluluk tespiti değildir. Yetkili mahkemeler tarafından gelecekte yapılacak herhangi bir tespite halel getirmez.' dedi.İsrail'e silah satışına devam eden ülkeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/abd-askerinin-basina-cuval-gecirildi-dogu-perincek-ilk-kez-konustu-1087558743.html
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İngiltere'den İsrail'e silah yasağı: 'Genel yasak veya silah ambargosu değil'
21:27 02.09.2024 (güncellendi: 21:34 02.09.2024)
İngiltere ile İsrail arasında 350 silah ihracat lisansı anlaşması bulunuyor. Filistin çatışmaları sonrası İngiltere'nin İsrail'e silah ticareti tartışma konusu olmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy parlamentoda İsrail'e yönelik 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirtti. Ancak bu yasağın ambargo olmadığı açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere'nin İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unun satışını askıya alacağını bildirdi.
İngiltere'den silah kısıtlaması
İngiltere, İsrail'e yönelik "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk'' oluştuğu gerekçesi ile parlamentoda İsrail'e yönelik silah ihracatının 30'unu iptal etti.
350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unun askıya alınacağını duyuran İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy; 'Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil' ifadesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Lammy, 'Bu ileriye dönük bir değerlendirmedir, masumiyet ya da suçluluk tespiti değildir. Yetkili mahkemeler tarafından gelecekte yapılacak herhangi bir tespite halel getirmez.' dedi.
İsrail'e silah satışına devam eden ülkeler
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)