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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/hamas-israil-ordusunu-rehineleri-askeri-yollarla-kurtarma-girisimlerine-karsi-uyardi-1087563124.html
Hamas, İsrail ordusunu rehineleri askeri yollarla kurtarma girişimlerine karşı uyardı
Hamas, İsrail ordusunu rehineleri askeri yollarla kurtarma girişimlerine karşı uyardı
Sputnik Türkiye
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineleri koruyan savaşçılara İsrail ordusunun yaklaşmasının söz konusu olduğu... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:46+0300
2024-09-02T22:46+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
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benyamin netahyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
hamas
izzeddin el-kassam tugayları
gazze
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i Gazze Şeridi’ndeki rehineleri askeri yollarla kurtarma girişimlerine karşı uyardığını belirtti.Açıklamada, rehineleri korumakla görevli Hamas savaşçılarına, İsrail askerlerinin yaklaşması halinde rehinelere nasıl davranılacağı konusunda yeni talimatlar verildiği belirtildi.Ebu Ubeyde, “(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu’nun esirlerin anlaşma yapmak yerine askeri baskı yoluyla kurtarılmasında ısrar etmesi bu kişilerin ailelerine tabut içinde dönecekleri anlamına gelecek. Aileleri, onların diri mi yoksa ölü mü döneceklerine karar vermeli” ifadelerini kullandı.Sözcü, rehinelerin ölümlerinin tüm sorumluluğunun Netanyahu ve İsrail ordusuna ait olduğunun altını çizdi.İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin Refah kentinde bir tünelde 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurmuştu.Açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin 7 Ekim 2023’te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/hamas-esir-takasi-icin-sartlarini-acikladi-her-israilliye-karsi-500-filistinli--1087532219.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, gazze, gazze şeridi
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, gazze, gazze şeridi

Hamas, İsrail ordusunu rehineleri askeri yollarla kurtarma girişimlerine karşı uyardı

22:46 02.09.2024
İsrail zırhlıları Refah'ta
İsrail zırhlıları Refah'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki rehineleri koruyan savaşçılara İsrail ordusunun yaklaşmasının söz konusu olduğu durumlar için yeni talimatlar verildiğini duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i Gazze Şeridi’ndeki rehineleri askeri yollarla kurtarma girişimlerine karşı uyardığını belirtti.
Açıklamada, rehineleri korumakla görevli Hamas savaşçılarına, İsrail askerlerinin yaklaşması halinde rehinelere nasıl davranılacağı konusunda yeni talimatlar verildiği belirtildi.
Ebu Ubeyde, “(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu’nun esirlerin anlaşma yapmak yerine askeri baskı yoluyla kurtarılmasında ısrar etmesi bu kişilerin ailelerine tabut içinde dönecekleri anlamına gelecek. Aileleri, onların diri mi yoksa ölü mü döneceklerine karar vermeli” ifadelerini kullandı.
Sözcü, rehinelerin ölümlerinin tüm sorumluluğunun Netanyahu ve İsrail ordusuna ait olduğunun altını çizdi.
İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin Refah kentinde bir tünelde 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurmuştu.
Açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin 7 Ekim 2023’te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.
Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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