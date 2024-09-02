https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayin-yeni-transferi-istanbulda-1087520513.html
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki Ismail Jakobs için kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Ismail Jakobs, Galatasaray ile sözleşme... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T06:57+0300
2024-09-02T06:57+0300
2024-09-02T06:57+0300
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futbol
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Süper Lig'de yaz transfer penceresi 13 Eylül'de kapanacak. Kulüpler, teknik adamların talepleri doğrultusunda takviye için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs’un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Jakobs, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.L'Equipe'in haberine göre, Jakobs, Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Jakobs’un transferi, Galatasaray’ın kadrosunu güçlendirme hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor.Jakobs, Monaco’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş, hızlı ve dinamik oyun tarzıyla tanınan bir oyuncu olarak öne çıkmıştı. Galatasaray'ın teknik ekibi, oyuncunun savunma hattına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/arda-guler-ancelottinin-tercihleri-arasinda-yer-almadi-1087519311.html
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galatasaray, galatasaray sk, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, galatasaray sk, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki Ismail Jakobs için kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Ismail Jakobs, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Süper Lig'de yaz transfer penceresi 13 Eylül'de kapanacak. Kulüpler, teknik adamların talepleri doğrultusunda takviye için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs’un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Jakobs, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.
L'Equipe'in haberine göre, Jakobs, Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Jakobs’un transferi, Galatasaray’ın kadrosunu güçlendirme hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Jakobs, Monaco’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş, hızlı ve dinamik oyun tarzıyla tanınan bir oyuncu olarak öne çıkmıştı. Galatasaray'ın teknik ekibi, oyuncunun savunma hattına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.