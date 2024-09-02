https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayda-icardiden-kotu-haber-ne-zaman-geri-gelecek-1087522620.html

Galatasaray'da Icardi'den kötü haber: Ne zaman geri gelecek?

Galatasaray'da Icardi'den kötü haber: Ne zaman geri gelecek?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız forveti Mauro Icardi'nin sağlık durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T08:33+0300

2024-09-02T08:33+0300

2024-09-02T08:33+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

galatasaray sk

sakatlık

sakatlık

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Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Arjantinli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Icardi, Fenerbahçe derbisinde yok mu?Galatasaray, Icardi'nin Rizespor ve PAOK maçlarının yanı sıra, 22 Eylül'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de forma giyememe ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Bu sakatlık, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratırken, taraftarlar da Icardi'nin bir an önce iyileşmesi için endişeyle bekliyor.Adana Demirspor maçında ne yaşandı?Icardi, Adana Demirspor ile oynanan Trendyol Süper Lig’in dördüncü hafta maçında 24. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yıldız oyuncunun yerine 25. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın Icardi'nin tedavi sürecini yakından takip edeceği ve yıldız golcünün en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, sakatlık