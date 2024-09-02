https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayda-icardiden-kotu-haber-ne-zaman-geri-gelecek-1087522620.html
Galatasaray'da Icardi'den kötü haber: Ne zaman geri gelecek?
Galatasaray'da Icardi'den kötü haber: Ne zaman geri gelecek?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız forveti Mauro Icardi'nin sağlık durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T08:33+0300
2024-09-02T08:33+0300
2024-09-02T08:33+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
galatasaray sk
sakatlık
sakatlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082670587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a67548fa831db8e8c2edc270d2626d89.jpg
Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Arjantinli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Icardi, Fenerbahçe derbisinde yok mu?Galatasaray, Icardi'nin Rizespor ve PAOK maçlarının yanı sıra, 22 Eylül'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de forma giyememe ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Bu sakatlık, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratırken, taraftarlar da Icardi'nin bir an önce iyileşmesi için endişeyle bekliyor.Adana Demirspor maçında ne yaşandı?Icardi, Adana Demirspor ile oynanan Trendyol Süper Lig’in dördüncü hafta maçında 24. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yıldız oyuncunun yerine 25. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın Icardi'nin tedavi sürecini yakından takip edeceği ve yıldız golcünün en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayin-yeni-transferi-istanbulda-1087520513.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082670587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43d142ff81c03807bda62410dae5b17f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, sakatlık
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, sakatlık
Galatasaray'da Icardi'den kötü haber: Ne zaman geri gelecek?
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız forveti Mauro Icardi'nin sağlık durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi. Arjantinli golcünün sahalara dönüşünün en az 1 ay süreceği bildirildi.
Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle Arjantinli futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Icardi, Fenerbahçe derbisinde yok mu?
Galatasaray, Icardi'nin Rizespor ve PAOK maçlarının yanı sıra, 22 Eylül'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de forma giyememe ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Bu sakatlık, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratırken, taraftarlar da Icardi'nin bir an önce iyileşmesi için endişeyle bekliyor.
Adana Demirspor maçında ne yaşandı?
Icardi, Adana Demirspor ile oynanan Trendyol Süper Lig’in dördüncü hafta maçında 24. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yıldız oyuncunun yerine 25. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.
Galatasaray'ın Icardi'nin tedavi sürecini yakından takip edeceği ve yıldız golcünün en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.