https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/fsb-kirimdaki-hava-savunma-sistemleri-hakkindaki-verileri-ukrayna-tarafina-aktaran-kisiyi-gozaltina-1087553187.html

FSB, Kırım’daki hava savunma sistemleri hakkındaki verileri Ukrayna tarafına aktaran kişiyi gözaltına aldı

FSB, Kırım’daki hava savunma sistemleri hakkındaki verileri Ukrayna tarafına aktaran kişiyi gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna özel servislerinin talimatıyla Kırım'daki hava savunma sistemlerinin konumları hakkında bilgi toplayan Rus... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:12+0300

2024-09-02T17:12+0300

2024-09-02T17:12+0300

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Federal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, 2001 doğumlu, Kerç'te ikamet eden bir Rusya vatandaşının, talimat üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kırım Cumhuriyeti'ndeki hava savunma araçlarının konuşlandırıldığı yerler hakkında bilgi topladığı kaydedilirken, “Ukrayna istihbarat servislerinin temsilcileriyle temas kurduğu ve faaliyetleri hakkında veri paylaştığı anlaşılan şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.Tutuklunun, Ukraynalı istihbarat yetkilileri ile yaptığı yazışmaları içeren ve suç faaliyetlerini tamamen ifşa eden iletişim ekipmanına el konulduğu da eklendi.Ukrayna Kırım'ı hedef almayı sürdürüyorGeçtiğimiz aylarda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Kırım’a yönelik ABD yapımı ATACMS füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Kırım'da barışçıl bir yaşamın olmaması gerektiğini söylemişti.Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Podolyak, “Kırım'da plajlar, turistik bölgeler ve diğer hayali barışçıl yaşam işaretleri yoktur, olamaz” ifadelerini kullanırken, Kırım’ın aynı zamanda yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğu büyük bir askeri kamp ve depo olduğunu savunmuştu.Ukrayna ordusu Kırım dahil olmak üzere Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Kırım, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan demokratik referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, yapılan referandumda bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini dile getirmişti.Öte yandan Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.

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ukrayna, kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ajan, istihbarat, kiev, moskova