İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TİKA’dan Taliban kontrolündeki medyaya destek: ‘Afganistan bugün Taliban’ın Afganistan’ı'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kamala Harris seçimleri kazanırsa Elon Musk tutuklanabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
18:31
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:15
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İnternet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ingusetiya-kana-bulanacakti-isidin-dini-mabetlere-yonelik-saldirilari-son-anda-onlendi-1087359594.html
İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi
İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna muharebe sahasında istediği yenilgiyi yaşatamayan çeşitli güçler, farklı dini grupların yaşadığı Rusya'da kaos yaratmak için girişimlerine devam... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:26+0300
2024-08-28T10:54+0300
dünya
rusya
rusya federasyonu
inguşetiya
inguşetya cumhuriyeti
işid
terör saldırısı
terör eylemi
saldırı
daeş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084852791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3cf96ccd99457a648bad473fa64a41b9.jpg
Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde dini mabetleri ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırı planları Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından önlendi.İnguşetiya'da Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'yle etkileşim içinde bir dizi terör eyleminin önüne geçildiğini kaydeden FSB, Nazran şehri ve Kantışevo köyünde Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütüne mensup 6 kişinin yakalandığını bildirdi.'Saldırı girişimlerini IŞİD destekçileri düzenledi, emir Suriye'den geldi'Rus kolluk kuvvetleri, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, saldırı girişimlerini hazırlayanların IŞİD destekçileri olduğunun tespit edildiğini söyledi.FSB'de sorguya çekilen zanlılardan biri, Sunja kentindeki Meryem Ana Şefaat Kilisesi'ne saldırı düzenleme emrinin Suriye'deki bir militandan geldiğini itiraf etti.Zanlı, "Cihad yoluna girmek istedim ve internette arayışa başladım. Uluslararası terör örgütü üyeleri karşıma çıktı ve onları Telegram'daki grubuma ekledim. Eklediğim kişilerden Suriye'de bulunan Dağıstanlı, saldırı yerinin Sunja kenti olduğunu bildirdi. Kiliseye girmemi ve kolluk kuvvetlerine saldırmamı söyledi. Ayrıca bana silah ve patlayıcı vereceklerini ve bunları nereden alacağımı bildireceklerini söyledi" dedi.Gözaltına alınan teröristler, Sunja kentindeki kilisenin yanı sıra İnguşetiya'daki bazı dini mabetlere ve kolluk kuvvetlerine saldırı planları olduğunu da kaydetti.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tutuklu yargılanacağını bildirdi.Komite, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler, el yapımı patlayıcılar, silahlar, terör örgütü sembolleri, bomba hazırlama talimatları ele geçirildiğini aktardı.
rusya
rusya federasyonu
inguşetiya
inguşetya cumhuriyeti
dağıstan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084852791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f817ea96e8bf2d5b175b95563d15957e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federasyonu, inguşetiya, inguşetya cumhuriyeti, işid, terör saldırısı, terör eylemi, saldırı, daeş, deaş, dağıstan, suriye, militan, yabancı militan, işid militanları, militanlar, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, rusya içişleri bakanlığı, patlayıcı, patlayıcı madde
rusya, rusya federasyonu, inguşetiya, inguşetya cumhuriyeti, işid, terör saldırısı, terör eylemi, saldırı, daeş, deaş, dağıstan, suriye, militan, yabancı militan, işid militanları, militanlar, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, rusya içişleri bakanlığı, patlayıcı, patlayıcı madde

İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi

10:26 28.08.2024 (güncellendi: 10:54 28.08.2024)
© ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
ФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus ordusuna muharebe sahasında istediği yenilgiyi yaşatamayan çeşitli güçler, farklı dini grupların yaşadığı Rusya'da kaos yaratmak için girişimlerine devam ediyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde dini mabetleri ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırı planları Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından önlendi.

İnguşetiya'da Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'yle etkileşim içinde bir dizi terör eyleminin önüne geçildiğini kaydeden FSB, Nazran şehri ve Kantışevo köyünde Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütüne mensup 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

'Saldırı girişimlerini IŞİD destekçileri düzenledi, emir Suriye'den geldi'

Rus kolluk kuvvetleri, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, saldırı girişimlerini hazırlayanların IŞİD destekçileri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

FSB'de sorguya çekilen zanlılardan biri, Sunja kentindeki Meryem Ana Şefaat Kilisesi'ne saldırı düzenleme emrinin Suriye'deki bir militandan geldiğini itiraf etti.

Zanlı, "Cihad yoluna girmek istedim ve internette arayışa başladım. Uluslararası terör örgütü üyeleri karşıma çıktı ve onları Telegram'daki grubuma ekledim. Eklediğim kişilerden Suriye'de bulunan Dağıstanlı, saldırı yerinin Sunja kenti olduğunu bildirdi. Kiliseye girmemi ve kolluk kuvvetlerine saldırmamı söyledi. Ayrıca bana silah ve patlayıcı vereceklerini ve bunları nereden alacağımı bildireceklerini söyledi" dedi.

Gözaltına alınan teröristler, Sunja kentindeki kilisenin yanı sıra İnguşetiya'daki bazı dini mabetlere ve kolluk kuvvetlerine saldırı planları olduğunu da kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tutuklu yargılanacağını bildirdi.

Komite, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler, el yapımı patlayıcılar, silahlar, terör örgütü sembolleri, bomba hazırlama talimatları ele geçirildiğini aktardı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала