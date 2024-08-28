https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ingusetiya-kana-bulanacakti-isidin-dini-mabetlere-yonelik-saldirilari-son-anda-onlendi-1087359594.html

İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi

İnguşetiya kana bulanacaktı: IŞİD'in dini mabetlere yönelik saldırıları son anda önlendi

Sputnik Türkiye

Rus ordusuna muharebe sahasında istediği yenilgiyi yaşatamayan çeşitli güçler, farklı dini grupların yaşadığı Rusya'da kaos yaratmak için girişimlerine devam... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:26+0300

2024-08-28T10:26+0300

2024-08-28T10:54+0300

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inguşetiya

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Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti'nde dini mabetleri ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırı planları Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından önlendi.İnguşetiya'da Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'yle etkileşim içinde bir dizi terör eyleminin önüne geçildiğini kaydeden FSB, Nazran şehri ve Kantışevo köyünde Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütüne mensup 6 kişinin yakalandığını bildirdi.'Saldırı girişimlerini IŞİD destekçileri düzenledi, emir Suriye'den geldi'Rus kolluk kuvvetleri, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, saldırı girişimlerini hazırlayanların IŞİD destekçileri olduğunun tespit edildiğini söyledi.FSB'de sorguya çekilen zanlılardan biri, Sunja kentindeki Meryem Ana Şefaat Kilisesi'ne saldırı düzenleme emrinin Suriye'deki bir militandan geldiğini itiraf etti.Zanlı, "Cihad yoluna girmek istedim ve internette arayışa başladım. Uluslararası terör örgütü üyeleri karşıma çıktı ve onları Telegram'daki grubuma ekledim. Eklediğim kişilerden Suriye'de bulunan Dağıstanlı, saldırı yerinin Sunja kenti olduğunu bildirdi. Kiliseye girmemi ve kolluk kuvvetlerine saldırmamı söyledi. Ayrıca bana silah ve patlayıcı vereceklerini ve bunları nereden alacağımı bildireceklerini söyledi" dedi.Gözaltına alınan teröristler, Sunja kentindeki kilisenin yanı sıra İnguşetiya'daki bazı dini mabetlere ve kolluk kuvvetlerine saldırı planları olduğunu da kaydetti.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tutuklu yargılanacağını bildirdi.Komite, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler, el yapımı patlayıcılar, silahlar, terör örgütü sembolleri, bomba hazırlama talimatları ele geçirildiğini aktardı.

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inguşetya cumhuriyeti

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