https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/eski-sevgilisinin-dugununu-basti-ortaligi-birbirine-katti-2-yarali-1087530070.html

Eski sevgilisinin düğününü bastı, ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Eski sevgilisinin düğününü bastı, ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da eski sevgilisinin düğününe gelen bir kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada iki kişi yaralandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T11:04+0300

2024-09-02T11:04+0300

2024-09-02T11:19+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

düğün

kavga

bıçaklı kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087529542_0:169:428:409_1920x0_80_0_0_60d75d5029dcbd593e014fcabb54dbe4.jpg

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini duyan bir kişi, sokakta yapılan düğüne geldi. Düğünde yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşünce iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/eski-antalya-serik-belediyesi-baskan-yardimcisi-eski-meclis-uyesini-oldurdu-1087028919.html

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, esenyurt, düğün, kavga, bıçaklı kavga