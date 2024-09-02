https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/eski-sevgilisinin-dugununu-basti-ortaligi-birbirine-katti-2-yarali-1087530070.html
Eski sevgilisinin düğününü bastı, ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Eski sevgilisinin düğününü bastı, ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da eski sevgilisinin düğününe gelen bir kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada iki kişi yaralandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:04+0300
2024-09-02T11:04+0300
2024-09-02T11:19+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
düğün
kavga
bıçaklı kavga
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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini duyan bir kişi, sokakta yapılan düğüne geldi. Düğünde yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşünce iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/eski-antalya-serik-belediyesi-baskan-yardimcisi-eski-meclis-uyesini-oldurdu-1087028919.html
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istanbul, esenyurt, düğün, kavga, bıçaklı kavga
istanbul, esenyurt, düğün, kavga, bıçaklı kavga
Eski sevgilisinin düğününü bastı, ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
11:04 02.09.2024 (güncellendi: 11:19 02.09.2024)
İstanbul'da eski sevgilisinin düğününe gelen bir kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini duyan bir kişi, sokakta yapılan düğüne geldi. Düğünde yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşünce iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.