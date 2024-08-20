https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/eski-antalya-serik-belediyesi-baskan-yardimcisi-eski-meclis-uyesini-oldurdu-1087028919.html

Eski Antalya Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

Eski Antalya Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T00:31+0300

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türkiye

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Antalya'nın Serik ilçesinde, bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım ve aynı dönem Serik Belediyesi'nde meclis üyeliği yapan Hasan Ali Tuncer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski Belediye Başkan Yardımcısı, yanında taşıdığı silahla eski meclis üyesine ateş etti. Düğünde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, polislerce gözaltına alındı.

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