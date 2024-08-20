https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/eski-antalya-serik-belediyesi-baskan-yardimcisi-eski-meclis-uyesini-oldurdu-1087028919.html
Eski Antalya Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü
Eski Antalya Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T00:31+0300
2024-08-20T00:31+0300
2024-08-20T00:31+0300
türkiye
antalya
serik
başkan yardımcısı
belediye meclisi
silah
ateş açmak
hastane
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım ve aynı dönem Serik Belediyesi'nde meclis üyeliği yapan Hasan Ali Tuncer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski Belediye Başkan Yardımcısı, yanında taşıdığı silahla eski meclis üyesine ateş etti. Düğünde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, polislerce gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ali-koctan-parti-liderlerinden-sonra-bakan-yerlikayaya-ziyaret-1087024387.html
türkiye
antalya
serik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eski belediye meclis üyesi, antalya serik başkan yardımcısı öldürdü, antalya serik beledidye başkanı kim, serik belediye başkanı hangi partiden
eski belediye meclis üyesi, antalya serik başkan yardımcısı öldürdü, antalya serik beledidye başkanı kim, serik belediye başkanı hangi partiden
Eski Antalya Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü
Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü.
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım ve aynı dönem Serik Belediyesi'nde meclis üyeliği yapan Hasan Ali Tuncer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski Belediye Başkan Yardımcısı, yanında taşıdığı silahla eski meclis üyesine ateş etti. Düğünde bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, polislerce gözaltına alındı.