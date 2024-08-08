https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/2024-dogu-ekonomik-forumunun-is-programi-yayinlandi-1086630276.html

2024 Doğu Ekonomik Forumu’nun iş programı yayınlandı

2024 Doğu Ekonomik Forumu’nun iş programı yayınlandı

Sputnik Türkiye

Doğu Ekonomik Forumu’nun resmi internet sitesinde, 3-6 Eylül’de Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek bu yılki forumun iş... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T13:24+0300

2024-08-08T13:24+0300

2024-08-08T13:28+0300

ekonomi

rusya

doğu ekonomik forumu

vladivostok

uzakdoğu

çin

hindistan

asean

türkiye

türk iş dünyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086629820_0:245:3078:1976_1920x0_80_0_0_9f712d4b4f0069db3ed176e5b312a572.jpg

Bu yıl ‘Uzakdoğu 2030. Çabaları Birleştirerek Fırsatlar Yaratmak’ başlığıyla düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun iş etkinlikleri ‘Uluslararası İşbirliğinin Yeni Hatları’, ‘Bağımsızlık Teknolojileri’, ‘Değerlerin Finansal Sistemi’, ‘Uzakdoğu Rusya'sı’, ‘İnsanlar, Eğitim ve Vatanseverlik’, ‘Ulaşım ve Lojistik: Yeni Rotalar’ ve ‘Ana Program: Mimariden Ekonomiye’ olmak üzere yedi tematik bloğa ayrıldı.Programda ayrıca Rus girişimcilerin Çin, Hindistan ve ASEAN ülkelerinden ortaklarla iş diyalogları da yer alıyor.Etkinliğin ilk gününde 2. 'Şahin Günü' Uluslararası Forumu yapılacak. Planlar arasında BRICS Yaratıcı Yenilikler Forumu, APEC Uluslararası Yükseköğretimde İşbirliği Konferansı ve ‘Gelecek Günü’ gençlik programı da yer alıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Uzakdoğu Federal Bölgesi Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, ülke liderinin Uzakdoğu’nun kalkınmasını 21. yüzyılın ulusal önceliği olarak ilan ettiğini anımsatarak şu açıklamada bulundu:Putin’in danışmanı ve forumun Organizasyon Komitesi Sekreteri Anton Kobyakov, Doğu Ekonomik Forumu, Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi için çok önemli bir platform olarak kendini kanıtladığını kaydederek, “Yapıcı uluslararası diyalog, küresel değişimler bağlamında günümüzde özel bir önem taşıyor. Bağımsız kalkınmaya yönelik artan taleple bağlantılı olarak ülkeler yeni büyüme noktaları arıyor. Bu da önümüzdeki forumun önceliklerini belirliyor” ifadesini kullandı.Kobyakov, “Forumun, küresel değişimler bağlamında yeni kalkınma vektörlerinin ana hatlarının çizilmesini ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğinde Rusya'nın liderliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini mümkün kılacağına inanıyorum” diye ekledi.Foruma Türk iş dünyası temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorusen-putinin-danismani-ortakligimiz-bizim-icin-elzem-1086408199.html

rusya

vladivostok

uzakdoğu

çin

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, uzakdoğu, çin, hindistan, asean, türkiye, türk iş dünyası, brics, apec, şahin, anton kobyakov