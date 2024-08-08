https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/2024-dogu-ekonomik-forumunun-is-programi-yayinlandi-1086630276.html
2024 Doğu Ekonomik Forumu’nun iş programı yayınlandı
2024 Doğu Ekonomik Forumu’nun iş programı yayınlandı
Sputnik Türkiye
Doğu Ekonomik Forumu’nun resmi internet sitesinde, 3-6 Eylül’de Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek bu yılki forumun iş... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T13:24+0300
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Bu yıl ‘Uzakdoğu 2030. Çabaları Birleştirerek Fırsatlar Yaratmak’ başlığıyla düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun iş etkinlikleri ‘Uluslararası İşbirliğinin Yeni Hatları’, ‘Bağımsızlık Teknolojileri’, ‘Değerlerin Finansal Sistemi’, ‘Uzakdoğu Rusya'sı’, ‘İnsanlar, Eğitim ve Vatanseverlik’, ‘Ulaşım ve Lojistik: Yeni Rotalar’ ve ‘Ana Program: Mimariden Ekonomiye’ olmak üzere yedi tematik bloğa ayrıldı.Programda ayrıca Rus girişimcilerin Çin, Hindistan ve ASEAN ülkelerinden ortaklarla iş diyalogları da yer alıyor.Etkinliğin ilk gününde 2. 'Şahin Günü' Uluslararası Forumu yapılacak. Planlar arasında BRICS Yaratıcı Yenilikler Forumu, APEC Uluslararası Yükseköğretimde İşbirliği Konferansı ve ‘Gelecek Günü’ gençlik programı da yer alıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Uzakdoğu Federal Bölgesi Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, ülke liderinin Uzakdoğu’nun kalkınmasını 21. yüzyılın ulusal önceliği olarak ilan ettiğini anımsatarak şu açıklamada bulundu:Putin’in danışmanı ve forumun Organizasyon Komitesi Sekreteri Anton Kobyakov, Doğu Ekonomik Forumu, Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi için çok önemli bir platform olarak kendini kanıtladığını kaydederek, “Yapıcı uluslararası diyalog, küresel değişimler bağlamında günümüzde özel bir önem taşıyor. Bağımsız kalkınmaya yönelik artan taleple bağlantılı olarak ülkeler yeni büyüme noktaları arıyor. Bu da önümüzdeki forumun önceliklerini belirliyor” ifadesini kullandı.Kobyakov, “Forumun, küresel değişimler bağlamında yeni kalkınma vektörlerinin ana hatlarının çizilmesini ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğinde Rusya'nın liderliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini mümkün kılacağına inanıyorum” diye ekledi.Foruma Türk iş dünyası temsilcilerinin de katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorusen-putinin-danismani-ortakligimiz-bizim-icin-elzem-1086408199.html
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rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, uzakdoğu, çin, hindistan, asean, türkiye, türk iş dünyası, brics, apec, şahin, anton kobyakov
rusya, doğu ekonomik forumu, vladivostok, uzakdoğu, çin, hindistan, asean, türkiye, türk iş dünyası, brics, apec, şahin, anton kobyakov
2024 Doğu Ekonomik Forumu’nun iş programı yayınlandı
13:24 08.08.2024 (güncellendi: 13:28 08.08.2024)
Doğu Ekonomik Forumu’nun resmi internet sitesinde, 3-6 Eylül’de Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek bu yılki forumun iş programı yayınlandı.
Bu yıl ‘Uzakdoğu 2030. Çabaları Birleştirerek Fırsatlar Yaratmak’ başlığıyla düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun iş etkinlikleri ‘Uluslararası İşbirliğinin Yeni Hatları’, ‘Bağımsızlık Teknolojileri’, ‘Değerlerin Finansal Sistemi’, ‘Uzakdoğu Rusya'sı’, ‘İnsanlar, Eğitim ve Vatanseverlik’, ‘Ulaşım ve Lojistik: Yeni Rotalar’ ve ‘Ana Program: Mimariden Ekonomiye’ olmak üzere yedi tematik bloğa ayrıldı.
Programda ayrıca Rus girişimcilerin Çin, Hindistan ve ASEAN ülkelerinden ortaklarla iş diyalogları da yer alıyor.
Etkinliğin ilk gününde 2. 'Şahin Günü' Uluslararası Forumu yapılacak. Planlar arasında BRICS Yaratıcı Yenilikler Forumu, APEC Uluslararası Yükseköğretimde İşbirliği Konferansı ve ‘Gelecek Günü’ gençlik programı da yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Uzakdoğu Federal Bölgesi Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, ülke liderinin Uzakdoğu’nun kalkınmasını 21. yüzyılın ulusal önceliği olarak ilan ettiğini anımsatarak şu açıklamada bulundu:
Bu amaçla, daha sonra ülkenin diğer bölgelerine de yayılacak olan benzersiz destek tedbirleri geliştirilip uygulanıyor. Bu gelişmenin sonuçları dokuz yıldır Doğu Ekonomik Forumu'nda sergileniyor. Bu forum, Rusya’nın önde gelen şirketleri ve yabancı ortaklarla toplantılar için en büyük uluslararası platformun yanı sıra, Uzakdoğu ve Kuzey Kutbu'ndaki yaşam koşullarında niteliksel değişiklikler için araçlardan biri haline geldi.
Putin’in danışmanı ve forumun Organizasyon Komitesi Sekreteri Anton Kobyakov, Doğu Ekonomik Forumu, Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi için çok önemli bir platform olarak kendini kanıtladığını kaydederek, “Yapıcı uluslararası diyalog, küresel değişimler bağlamında günümüzde özel bir önem taşıyor. Bağımsız kalkınmaya yönelik artan taleple bağlantılı olarak ülkeler yeni büyüme noktaları arıyor. Bu da önümüzdeki forumun önceliklerini belirliyor” ifadesini kullandı.
Kobyakov, “Forumun, küresel değişimler bağlamında yeni kalkınma vektörlerinin ana hatlarının çizilmesini ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğinde Rusya'nın liderliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini mümkün kılacağına inanıyorum” diye ekledi.
Foruma Türk iş dünyası temsilcilerinin de katılması bekleniyor.