https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakanlik-duyurdu-sendika-uyelik-bilgilerinin-isverenle-paylasildigi-iddialari-yalanlandi-1087562269.html
Bakanlık duyurdu: 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddiaları yalanlandı
Bakanlık duyurdu: 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddiaları yalanlandı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel bir maden şirketi genel müdürü tarafından sosyal medyadan paylaşılan 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:01+0300
2024-09-02T22:01+0300
2024-09-02T22:07+0300
türkiye
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türkiye gazeteciler sendikası
çalışma
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
maden
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.Sendika iddiaları asılsızSosyal medyada 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması' iddiaları gündem oldu. Bir maden sahibi tarafından işçilerin sendika üyelik bilgilerinin X hesabından paylaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu ve paylaşılan belgenin Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığı belirtildi.'Yalnızca e-devlet şifresi ile alınabilir'İşverenlerin, işçilerin sendika bilgilerine ulaşma yetkisinin olmadığı açıklandı. Bakanlık, 'Paylaşılan formatta E-devlet üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir' denildi.
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sendika üyelik bilgileri işverene mi veriliyor mu?, sendika bilgileri paylaşılır mı, sendikalı olmak suç mu, sendika bilgilerim gizli mi
sendika üyelik bilgileri işverene mi veriliyor mu?, sendika bilgileri paylaşılır mı, sendikalı olmak suç mu, sendika bilgilerim gizli mi
Bakanlık duyurdu: 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddiaları yalanlandı
22:01 02.09.2024 (güncellendi: 22:07 02.09.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel bir maden şirketi genel müdürü tarafından sosyal medyadan paylaşılan 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddialarının asılsız olduğu açıklandı. Söz konusu paylaşımda yer alan belgenin formatının bakanlığa ait olmadığı belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Sendika iddiaları asılsız
Sosyal medyada 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması' iddiaları gündem oldu. Bir maden sahibi tarafından işçilerin sendika üyelik bilgilerinin X hesabından paylaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu ve paylaşılan belgenin Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığı belirtildi.
'Yalnızca e-devlet şifresi ile alınabilir'
İşverenlerin, işçilerin sendika bilgilerine ulaşma yetkisinin olmadığı açıklandı. Bakanlık, 'Paylaşılan formatta E-devlet üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir' denildi.