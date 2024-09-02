https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakanlik-duyurdu-sendika-uyelik-bilgilerinin-isverenle-paylasildigi-iddialari-yalanlandi-1087562269.html

Bakanlık duyurdu: 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddiaları yalanlandı

Bakanlık duyurdu: 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı' iddiaları yalanlandı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel bir maden şirketi genel müdürü tarafından sosyal medyadan paylaşılan 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T22:01+0300

2024-09-02T22:01+0300

2024-09-02T22:07+0300

türkiye

sendika

sendika odası

türkiye gazeteciler sendikası

çalışma

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

maden

bağımsız maden işçileri sendikası

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.Sendika iddiaları asılsızSosyal medyada 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması' iddiaları gündem oldu. Bir maden sahibi tarafından işçilerin sendika üyelik bilgilerinin X hesabından paylaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu paylaşımın asılsız olduğu ve paylaşılan belgenin Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığı belirtildi.'Yalnızca e-devlet şifresi ile alınabilir'İşverenlerin, işçilerin sendika bilgilerine ulaşma yetkisinin olmadığı açıklandı. Bakanlık, 'Paylaşılan formatta E-devlet üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir' denildi.

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sendika üyelik bilgileri işverene mi veriliyor mu?, sendika bilgileri paylaşılır mı, sendikalı olmak suç mu, sendika bilgilerim gizli mi