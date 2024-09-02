https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-tekinden-20-bin-ogretmen-atamasi-icin-ilk-aciklama-mulakat-sonuclari-ne-zaman-1087555984.html

Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için ilk açıklama: Mülakat sonuçları ne zaman?

Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için ilk açıklama: Mülakat sonuçları ne zaman?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen ataması için konuşan Bakan Tekin; 'Danıştay... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T17:57+0300

türkiye

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Bakan Tekin, öğretmenlerin mülakat sonuçlarının açıklanması ve atama takvimine ilişkin güncellemelerin Danıştay kararlarına bağlı olduğunu belirtti.20 bin öğretmen ataması ne zaman?Mülakat notlarının etkisini azaltmak amacıyla yönetmelikte değişikliğe gittiklerini belirten Bakan Tekin, bazı siyasetçi ve sendikaların konuyu yargıya taşıdığını, Danıştay'ın vereceği karara göre 20 bin öğretmen atamasında gelişme olacağını belirtti.Atama tarihi hakkında ilk açıklama800 bin öğretmen ataması yapıldığını bildiren Bakan Tekin, 'Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde.' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakani-tekinden-devamsizlik-aciklamasi-ogrenci-affi-mi-geliyor-1087554158.html

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