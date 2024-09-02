https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-tekinden-20-bin-ogretmen-atamasi-icin-ilk-aciklama-mulakat-sonuclari-ne-zaman-1087555984.html
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için ilk açıklama: Mülakat sonuçları ne zaman?
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için ilk açıklama: Mülakat sonuçları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen ataması için konuşan Bakan Tekin; 'Danıştay... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:54+0300
2024-09-02T17:54+0300
2024-09-02T17:57+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
yusuf tekin
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_0:44:1000:607_1920x0_80_0_0_dd6ec0b2703fa226873f43b52bab094c.jpg
Bakan Tekin, öğretmenlerin mülakat sonuçlarının açıklanması ve atama takvimine ilişkin güncellemelerin Danıştay kararlarına bağlı olduğunu belirtti.20 bin öğretmen ataması ne zaman?Mülakat notlarının etkisini azaltmak amacıyla yönetmelikte değişikliğe gittiklerini belirten Bakan Tekin, bazı siyasetçi ve sendikaların konuyu yargıya taşıdığını, Danıştay'ın vereceği karara göre 20 bin öğretmen atamasında gelişme olacağını belirtti.Atama tarihi hakkında ilk açıklama800 bin öğretmen ataması yapıldığını bildiren Bakan Tekin, 'Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde.' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakani-tekinden-devamsizlik-aciklamasi-ogrenci-affi-mi-geliyor-1087554158.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_66:0:934:651_1920x0_80_0_0_d9dc4c1e097c07e6819948484fd525ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
öğretmen atamaları, 20 bin öğretmen ataması, atama ne zaman, öğretmen alımı, öğretmen maaş zammı
öğretmen atamaları, 20 bin öğretmen ataması, atama ne zaman, öğretmen alımı, öğretmen maaş zammı
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için ilk açıklama: Mülakat sonuçları ne zaman?
17:54 02.09.2024 (güncellendi: 17:57 02.09.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen ataması için konuşan Bakan Tekin; 'Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız.' dedi.
Bakan Tekin, öğretmenlerin mülakat sonuçlarının açıklanması ve atama takvimine ilişkin güncellemelerin Danıştay kararlarına bağlı olduğunu belirtti.
20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Mülakat notlarının etkisini azaltmak amacıyla yönetmelikte değişikliğe gittiklerini belirten Bakan Tekin, bazı siyasetçi ve sendikaların konuyu yargıya taşıdığını, Danıştay'ın vereceği karara göre 20 bin öğretmen atamasında gelişme olacağını belirtti.
Atama tarihi hakkında ilk açıklama
800 bin öğretmen ataması yapıldığını bildiren Bakan Tekin, 'Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde.' dedi.