https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ulke-genelinde-balik-avi-yasagi-kalkiyor-tezgahlar-palamutla-dolacak-mi-1087449653.html

Ülke genelinde balık avı yasağı kalkıyor: Tezgahlar palamutla dolacak mı?

Ülke genelinde balık avı yasağı kalkıyor: Tezgahlar palamutla dolacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde balık av yasağının bitmesine az kalırken balıkçılar bu seneki hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sinop tarafından bolca palamudun İstanbul'a... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T11:33+0300

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istanbul

kocaeli

palamut

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Ülke genelinde denizlerde balık avı yasağının kalkmasına az kala, balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezonunda palamudun bolca yakalanacağını düşünen balıkçılar bekleyişlerini sürdürüyor.Balık avı sezonu ne zaman açılacak?1 Eylül 2024'te kalkacak olan balık avı yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde bitecek. 15 Nisan'dan sonra denizlerde, büyük kayık, gırgır, troller ile balık avlanmayacak. Nisan ayından beri balık avı yasağından sonra yeni sezon Pazar gününden itibaren başlıyor. Teknelerin bakımlarını tamamlayan balıkçılar yeni av sezonuna hazır durumda.Balık rotası Ereğli ve Sinop'Bu sene halkın ucuz balık yiyeceğine' inanan balıkçılar, palamuttan 'ümitli olduklarını' bildirdi. Ereğli ve Sinop tarafından gelen balıkların 'bu sene geçen seneye kıyasla çok daha iyi ve fazla' olduğunu söyleyen balıkçılar, 'palamut beklentileri karşılamazsa istavrit balığına bakacaklarını' söyledi.Hangi ayda ne balığı yenir?Eylül ayında sardalya, palamut, barbun, tekir, çipura balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.Ekim ayında palamut, uskumru, barbun, tekir, çipura balıkları; Kasım ayında hamsi, kefal, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve çipura; Aralık ayında hamsi, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve tekir balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.İstanbul'da balık nerede tutulur?İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bir çok noktada deniz balığı tutulabilir. Balık sezonunun başlamasıyla İstanbul'un en çok balık tutulan noktaları arasında Galata Köprüsü, Akıntıburnu Arnavutköy, Kireçburnu Yeniköy Bölgesi, Tuzla Güzelyalı Sahili, Dragos, Şile sayılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamsi-kotasi-balikcilari-isyan-ettirdi-hamsinin-fiyati-altinla-yarisacak-1087208500.html

türkiye

sinop

ereğli

istanbul

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