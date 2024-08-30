https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ulke-genelinde-balik-avi-yasagi-kalkiyor-tezgahlar-palamutla-dolacak-mi-1087449653.html
Ülke genelinde balık avı yasağı kalkıyor: Tezgahlar palamutla dolacak mı?
Ülke genelinde balık avı yasağı kalkıyor: Tezgahlar palamutla dolacak mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde balık av yasağının bitmesine az kalırken balıkçılar bu seneki hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sinop tarafından bolca palamudun İstanbul'a... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:33+0300
2024-08-30T11:33+0300
2024-08-30T11:33+0300
türkiye
balık
balık tutmak
av sezonu
sinop
ereğli
istanbul
kocaeli
palamut
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Ülke genelinde denizlerde balık avı yasağının kalkmasına az kala, balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezonunda palamudun bolca yakalanacağını düşünen balıkçılar bekleyişlerini sürdürüyor.Balık avı sezonu ne zaman açılacak?1 Eylül 2024'te kalkacak olan balık avı yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde bitecek. 15 Nisan'dan sonra denizlerde, büyük kayık, gırgır, troller ile balık avlanmayacak. Nisan ayından beri balık avı yasağından sonra yeni sezon Pazar gününden itibaren başlıyor. Teknelerin bakımlarını tamamlayan balıkçılar yeni av sezonuna hazır durumda.Balık rotası Ereğli ve Sinop'Bu sene halkın ucuz balık yiyeceğine' inanan balıkçılar, palamuttan 'ümitli olduklarını' bildirdi. Ereğli ve Sinop tarafından gelen balıkların 'bu sene geçen seneye kıyasla çok daha iyi ve fazla' olduğunu söyleyen balıkçılar, 'palamut beklentileri karşılamazsa istavrit balığına bakacaklarını' söyledi.Hangi ayda ne balığı yenir?Eylül ayında sardalya, palamut, barbun, tekir, çipura balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.Ekim ayında palamut, uskumru, barbun, tekir, çipura balıkları; Kasım ayında hamsi, kefal, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve çipura; Aralık ayında hamsi, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve tekir balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.İstanbul'da balık nerede tutulur?İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bir çok noktada deniz balığı tutulabilir. Balık sezonunun başlamasıyla İstanbul'un en çok balık tutulan noktaları arasında Galata Köprüsü, Akıntıburnu Arnavutköy, Kireçburnu Yeniköy Bölgesi, Tuzla Güzelyalı Sahili, Dragos, Şile sayılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/hamsi-kotasi-balikcilari-isyan-ettirdi-hamsinin-fiyati-altinla-yarisacak-1087208500.html
türkiye
sinop
ereğli
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2024 balık sezonu ne zaman başlıyor, 2024 av sezonu, balık sezonu, 2024 ve 2025 av sezonu ne zaman açılıyor, balık sezonu ne zaman başlıyor, balık sezonu ne zaman, balık sezonu açıldı mı, balık nerede tutulur, balık ne zaman yenir, hangi balık ne zaman avlanır, balık ne zaman yenir, balık ne zaman tutulur, istanbulda balık tutulacak yerler, istanbul'da balık
2024 balık sezonu ne zaman başlıyor, 2024 av sezonu, balık sezonu, 2024 ve 2025 av sezonu ne zaman açılıyor, balık sezonu ne zaman başlıyor, balık sezonu ne zaman, balık sezonu açıldı mı, balık nerede tutulur, balık ne zaman yenir, hangi balık ne zaman avlanır, balık ne zaman yenir, balık ne zaman tutulur, istanbulda balık tutulacak yerler, istanbul'da balık
Ülke genelinde balık avı yasağı kalkıyor: Tezgahlar palamutla dolacak mı?
Türkiye genelinde balık av yasağının bitmesine az kalırken balıkçılar bu seneki hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sinop tarafından bolca palamudun İstanbul'a doğru geldiğini açıklayan balıkçılar bu sene 'palamuttan umutlu' olduklarını belirtti.
Ülke genelinde denizlerde balık avı yasağının kalkmasına az kala, balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezonunda palamudun bolca yakalanacağını düşünen balıkçılar bekleyişlerini sürdürüyor.
Balık avı sezonu ne zaman açılacak?
1 Eylül 2024'te kalkacak olan balık avı yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde bitecek. 15 Nisan'dan sonra denizlerde, büyük kayık, gırgır, troller ile balık avlanmayacak.
Nisan ayından beri balık avı yasağından sonra yeni sezon Pazar gününden itibaren başlıyor. Teknelerin bakımlarını tamamlayan balıkçılar yeni av sezonuna hazır durumda.
Balık rotası Ereğli ve Sinop
'Bu sene halkın ucuz balık yiyeceğine' inanan balıkçılar, palamuttan 'ümitli olduklarını' bildirdi. Ereğli ve Sinop tarafından gelen balıkların 'bu sene geçen seneye kıyasla çok daha iyi ve fazla' olduğunu söyleyen balıkçılar, 'palamut beklentileri karşılamazsa istavrit balığına bakacaklarını' söyledi.
Hangi ayda ne balığı yenir?
Eylül ayında sardalya, palamut, barbun, tekir, çipura balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.
Ekim ayında palamut, uskumru, barbun, tekir, çipura balıkları; Kasım ayında hamsi, kefal, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve çipura; Aralık ayında hamsi, istavrit, lüfer, palamut, uskumru ve tekir balıklarının en lezzetli zamanlarıdır.
İstanbul'da balık nerede tutulur?
İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bir çok noktada deniz balığı tutulabilir. Balık sezonunun başlamasıyla İstanbul'un en çok balık tutulan noktaları arasında Galata Köprüsü, Akıntıburnu Arnavutköy, Kireçburnu Yeniköy Bölgesi, Tuzla Güzelyalı Sahili, Dragos, Şile sayılabilir.