https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/mehmet-aurelio-basaksehir-kaliteli-takim-hakli-bir-galibiyet-aldilar--1087516011.html
Mehmet Aurelio: Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar
Mehmet Aurelio: Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar
Sputnik Türkiye
Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Başakşehir kaliteli takım, haklı bir... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T22:42+0300
2024-09-01T22:42+0300
2024-09-01T22:42+0300
spor
başakşehir
antalyaspor
mehmet aurelio
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 5-2’lik skorla yenildi.Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın favori takımının Başakşehir olduğunu söyleyen Aurelio şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italyada-ferrari-zaferi-leclerc-damali-bayragi-gordu-1087512808.html
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başakşehir antalyaspor, istanbul başakşehir fk, başakşehir antalya, sam larsson, mehmet aurelio
Mehmet Aurelio: Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar
Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 5-2’lik skorla yenildi.
Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın favori takımının Başakşehir olduğunu söyleyen Aurelio şu açıklamayı yaptı:
“Zor bir takıma karşı oynadık, ilk yarıda çalışmalarımızın sonucuyla 2-0 öne geçtik. Devre 2-1 sona erdi. Devre arasında oyunumuzu devam ettirmek istedik ama ikinci yarıya düşük ritimde başladık. Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk. Önümüzdeki ilk maçta Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız. Başakşehir’in kalitesi var, haklı bir galibiyet aldılar.”