https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ak-partide-degisim-basliyor-mkyk-toplantisinda-kongre-takvimi-kesinlesecek-1087542582.html
AK Parti’de değişim başlıyor: MKYK toplantısında kongre takvimi kesinleşecek
AK Parti’de değişim başlıyor: MKYK toplantısında kongre takvimi kesinleşecek
Sputnik Türkiye
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı 3 Eylül'de toplanacak. Toplantı gündeminde kongre takviminin belirlenmesi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T14:53+0300
2024-09-02T14:53+0300
2024-09-02T14:53+0300
politika
ak parti
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ak parti genel merkezi
recep tayyip erdoğan
yerel seçim
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Yerel seçimlerde çok sayıda belediyeyi kaybeden AK Parti’de değişim beklentilerine adres olarak kongre süreci gösterildi. AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinden konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği kongre sürecinin başlama tarihi 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan AK Parti MKYK toplantısında ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ekim’de süreç başlayacak ve 2025 Mayıs’ın büyük kongre ile tamamlanacak.Son AK Parti 7. olağan kongresi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmişti. AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre’sini ise 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. AK Parti MKYK’sının karar alması durumunda 8’inci kongre süreci belde ve mahalle teşkilatlarından başlayacak.Belde ve mahalle teşkilatlarından sonra ilçe kongreleri başlayacak. İlçe kongrelerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanırken, önce büyükşehir olmayan kentlerin ilçelerinde kongreler gerçekleşecek. Büyükşehir ilçeleri sona bırakılacak. Bazı ilçe kongrelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.AK Parti yeni yılla birlikte ise il kongrelerini gerçekleştirmeye başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller bu takvime göre sona bırakılacak. Yine il kongrelerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması öngörülüyor.İki listeli seçim değerlendiriliyorAK Parti’de bu kongre süreci, teşkilatları harekete geçirmek ve heyecanı artırmaya yönelik olarak bir fırsat olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle daha önce olduğu gibi tek listeli kongreler yerine bazı bölgelerde rekabetin olacağı kongrelerin gerçekleştirilmesi düşünülüyor.Sayısal değil, niteliksel değişimAK Parti kaynakları kongre sürecinde gerçekleşecek olan değişimi sayısaldan çok niteliksel olarak değerlendiriyor. Önceki kongre süreçlerinde sayısal olarak değişimin yüksek olmasına karşın beklenen heyecanın ortaya çıkmamasını örnek gösteren kaynaklar, değişim sürecinde partiyi yeniden yükselişe geçirebilecek isimlerin yönetimlerde ye alabileceğini vurguluyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ak-parti-sozcusu-celikten-famagusta-dizisine-tepki-rum-tarafinin-propagandasi-1087507057.html
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ak parti kongresi ne zaman, ak parti kongre takvimi, il kongresi ne zaman, ilçe kongresi ne zaman,
ak parti kongresi ne zaman, ak parti kongre takvimi, il kongresi ne zaman, ilçe kongresi ne zaman,
AK Parti’de değişim başlıyor: MKYK toplantısında kongre takvimi kesinleşecek
Özel
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı 3 Eylül'de toplanacak. Toplantı gündeminde kongre takviminin belirlenmesi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre olağan kongre süreci Ekim ayında başlayacak. Büyük kongre için ise 2025 yılının Mayıs ayı öne çıkıyor.
Yerel seçimlerde çok sayıda belediyeyi kaybeden AK Parti’de değişim beklentilerine adres olarak kongre süreci gösterildi.
AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinden konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği kongre sürecinin başlama tarihi 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan AK Parti MKYK toplantısında ele alınacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ekim’de süreç başlayacak ve 2025 Mayıs’ın büyük kongre ile tamamlanacak.
Son AK Parti 7. olağan kongresi 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilmişti. AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre’sini ise 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. AK Parti MKYK’sının karar alması durumunda 8’inci kongre süreci belde ve mahalle teşkilatlarından başlayacak.
Belde ve mahalle teşkilatlarından sonra ilçe kongreleri başlayacak. İlçe kongrelerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanırken, önce büyükşehir olmayan kentlerin ilçelerinde kongreler gerçekleşecek. Büyükşehir ilçeleri sona bırakılacak. Bazı ilçe kongrelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
AK Parti yeni yılla birlikte ise il kongrelerini gerçekleştirmeye başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller bu takvime göre sona bırakılacak. Yine il kongrelerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması öngörülüyor.
İki listeli seçim değerlendiriliyor
AK Parti’de bu kongre süreci, teşkilatları harekete geçirmek ve heyecanı artırmaya yönelik olarak bir fırsat olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle daha önce olduğu gibi tek listeli kongreler yerine bazı bölgelerde rekabetin olacağı kongrelerin gerçekleştirilmesi düşünülüyor.
Sayısal değil, niteliksel değişim
AK Parti kaynakları kongre sürecinde gerçekleşecek olan değişimi sayısaldan çok niteliksel olarak değerlendiriyor. Önceki kongre süreçlerinde sayısal olarak değişimin yüksek olmasına karşın beklenen heyecanın ortaya çıkmamasını örnek gösteren kaynaklar, değişim sürecinde partiyi yeniden yükselişe geçirebilecek isimlerin yönetimlerde ye alabileceğini vurguluyorlar.