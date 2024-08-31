Türkiye'nin dört bir yanından 30 Ağustos Zafer Bayramı manzaraları

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile ışık gösterisi düzenlendi.
İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile ışık gösterisi düzenlendi.
Antalya, Muğla ve Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Antalya, Muğla ve Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla birlikte fener alayı düzenlendi.
Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla birlikte fener alayı düzenlendi.
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Bursa'da binlerce kişinin katılımıyla 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünde fener alayı düzenlendi.
Bursa'da binlerce kişinin katılımıyla 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünde fener alayı düzenlendi.
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle gerçekleşen fener alayı görüntülendi.
Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle gerçekleşen fener alayı görüntülendi.
Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında fener alayı organize edildi.
Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında fener alayı organize edildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü çerçevesinde Isparta'da Türk bayraklı fener alayı gerçekleştirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü çerçevesinde Isparta'da Türk bayraklı fener alayı gerçekleştirildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılan Denizlililer, muhteşem anlara tanık oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılan Denizlililer, muhteşem anlara tanık oldu.
Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile ışık gösterisi düzenlendi.
Antalya, Muğla ve Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla birlikte fener alayı düzenlendi.
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Bursa'da binlerce kişinin katılımıyla 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünde fener alayı düzenlendi.
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle gerçekleşen fener alayı görüntülendi.
Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında fener alayı organize edildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü çerçevesinde Isparta'da Türk bayraklı fener alayı gerçekleştirildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılan Denizlililer, muhteşem anlara tanık oldu.
Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.