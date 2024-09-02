https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/abd-maduronun-ucagina-el-koydu-1087561179.html
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Venezüella hükümetine ait olduğunu... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T20:13+0300
2024-09-02T20:13+0300
2024-09-02T20:16+0300
dünya
abd
uçak
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
dominik cumhuriyeti
yaptırım
abd yaptırım
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan uçağına ABD tarafından el konuldu.Yaptırımları ihlal ettiABD tarafından yapılan açıklamada Maduro'nun yaptırımları ihlal ettiği tespit edildiği için uçağına el konulduğu belirtildi. Uçağın uluslararası yaptırımlara aykırı olarak kullanılan malzemeleri taşırken tespit edildiği açıklandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/abd-askerinin-basina-cuval-gecirildi-dogu-perincek-ilk-kez-konustu-1087558743.html
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abd, uçak, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, dominik cumhuriyeti, yaptırım, abd yaptırım
abd, uçak, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, dominik cumhuriyeti, yaptırım, abd yaptırım
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
20:13 02.09.2024 (güncellendi: 20:16 02.09.2024)
Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Venezüella hükümetine ait olduğunu belirtilen uçağın dolaylı yoldan ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımları ihlal ettiğini açıkladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan uçağına ABD tarafından el konuldu.
ABD tarafından yapılan açıklamada Maduro'nun yaptırımları ihlal ettiği tespit edildiği için uçağına el konulduğu belirtildi. Uçağın uluslararası yaptırımlara aykırı olarak kullanılan malzemeleri taşırken tespit edildiği açıklandı