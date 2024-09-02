https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/100-ml-sivi-sinirlamasi-geri-dondu-avrupa-havalimanlarinda-gecerli-olacak-1087534715.html

100 ml sıvı sınırlaması geri döndü: Avrupa havalimanlarında geçerli olacak

100 ml sıvı sınırlaması geri döndü: Avrupa havalimanlarında geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun kararı uyarınca bütün Avrupa havalimanlarında, el bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarı yeniden 100 mililitre (ml) ile... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T12:19+0300

2024-09-02T12:19+0300

2024-09-02T12:19+0300

yaşam

havalimanı

yasak

uçak

avrupa

ingiltere

su

güvenlik

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun kararı uyarınca bütün Avrupa havalimanlarında, el bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarı yeniden 100 mililitre (ml) ile sınırlandı. Hangi havalimanlarında geçerli?Yeni uygulama kapsamında 1 Eylül pazar gününden itibaren AB ülkeleri ile İngiltere’deki havalimanlarında artık 100 ml’den fazla su, meşrubat, parfüm gibi sıvı içeren ambalajlar ile uçağa binilemeyecek. Sıvı sınırlaması sürekli mi olacak?Geçici bir uygulama olduğu bekletilen sıvı madde kısıtlamasının ne kadar süreceği açıklanmadı.Başta Amsterdam ve Roma olmak üzere Avrupa’daki birçok büyük havalimanında 2019 yılından bu yana yarım litrelik içme suyu, bir şişe kontakt lens solüsyonunu veya büyük bir şişe parfüm gibi sıvı ürünleri el bagajında taşımak mümkündü. 100 ml sıvı sınırlaması neden geri döndü?BT X ışını teknolojisini kullanarak sıvı patlayıcıları tespit eden ve “C3 tarayıcı” olarak bilinen modern güvenlik cihazları nedeniyle, el bagajlarında sıvı miktarına sınırlama uygulanmıyordu.Ancak temmuz ayında AB Komisyonu, “son nesil C3 tarayıcılarda yaşanan bazı teknik sorunlar” nedeniyle, önlem amaçlı olarak el bagajlarında sıvı sınırlamasının yeniden uygulanmasına karar verdi.Havaalanlarındaki tarayıcıların, 330 ml’den fazla olan kapların kontrolü konusunda yeterince güvenli olmadığı belirlendi. Brüksel yönetimi, mayıs ayında Avrupa sivil havacılık otoritelerini bu konuda bilgilendirdi. Cihazların yazılımı kontrol edilerek, her türlü sıvı ambalajın kontrolünün şüpheye yer bırakamayacak şekilde yapılması sağlanacak. Avrupa havalimanlarında bir süre C3 tarayıcıları yerine, sıvı patlayıcıların belirlenmesinde etkili olmayan, X-Ray cihazları kullanılacak.100 ml yasağı neleri kapsıyor?Bu nedenle havalimanı kontrolleri sırasında, el bagajındaki 100 ml’den fazla olan su, meşrubat, şampuan, sıvı sabun, krem, deodorant, parfüm, güneş kremi, mayonez, hardal ve fıstık ezmesi gibi maddelerin geçişine izin verilemeyecek.

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