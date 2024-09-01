https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/yargitay-cumhuriyet-savcisi-iscimene-yapilan-saldiriyla-ilgili-adli-sorusturma-baslatildi-1087515568.html
Bakan Tunç: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen’e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen’e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T21:47+0300
2024-09-01T21:47+0300
2024-09-01T22:32+0300
türkiye
yılmaz tunç
son dakika
soruşturma
savcı
yargıtay
necip cem işçimen
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan uğradığı fiziksel saldırıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyı kınayan Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını şu ifadelerle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/disisleri-bakanligindan-famagusto-tepkisi-1087512657.html
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Bakan Tunç: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen’e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
21:47 01.09.2024 (güncellendi: 22:32 01.09.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan uğradığı fiziksel saldırıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Saldırıyı kınayan Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını şu ifadelerle açıkladı:
"İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."