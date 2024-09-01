Vucic: Sırbistan, AB'de Rusya'nın 'Truva atı' olmayacak
© Sputnik / Лола ЂорђевићАлександар Вучић
© Sputnik / Лола Ђорђевић
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Bazı Avrupalı liderlerin aksine Rusya Devlet Başkanı Putin'le 2.5 yıldır görüşmediklerini ancak ülkeler arasındaki iyi ilişkileri koruduklarını belirten Vucic, AB'ye girmeleri halinde Rusya'nın 'Truva atı' olmayacaklarının altını çizdi.
Çekya'nın başkenti Prag'da Küresel Güvenlik Forumu GLOBSEC 2024'te konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, AB'ye girdikten sonra ülkesinin birlik içinde Rusya'nın çıkarlarını savunacağına dair iddialara yanıt verdi.
Vucic, "Vladimir Putin'le nasıl bir etkileşimim var? Onunla 2.5 yıldır, savaş başladığından beri konuşmadım. Hem de onunla telefonda konuşan, onu ziyaret eden ve onunla dünyanın çeşitli noktalarında buluşan birçok Avrupalı liderin aksine. Buradaki kastım Macaristan Başbakanı Orban değil, birçok Avrupalı lider. Ben bunu yapmadım" dedi.
Vucic, her gün Sırbistan'ın AB'de Rusya'nın 'Truva atı' olmak istediğine dair söylemlerle karşılaştığını belirterek bu iddiaların yalan olduğunu ve AB'yle karşılıklı güven inşa etmeleri gerektiğini kaydetti.
Vucic, "Vladimir Putin'le nasıl bir etkileşimim var? Onunla 2.5 yıldır, savaş başladığından beri konuşmadım. Hem de onunla telefonda konuşan, onu ziyaret eden ve onunla dünyanın çeşitli noktalarında buluşan birçok Avrupalı liderin aksine. Buradaki kastım Macaristan Başbakanı Orban değil, birçok Avrupalı lider. Ben bunu yapmadım" dedi.
Vucic, her gün Sırbistan'ın AB'de Rusya'nın 'Truva atı' olmak istediğine dair söylemlerle karşılaştığını belirterek bu iddiaların yalan olduğunu ve AB'yle karşılıklı güven inşa etmeleri gerektiğini kaydetti.
Sırp lider, "İki taraf yok. Biz Avrupa yolundayız. Evet, Rusya'yla iyi ve geleneksel bağlarımız var ve biz bunu saklamıyoruz, bundan utanmıyoruz. Bu, Sırplar ve Ruslar arasında her zaman böyle oldu. Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek Avrupa ülkesiyiz, bunu açıkça söylemekten korkmuyorum" ifadelerini kullandı.
Vucic, Sırbistan'ın mümkün olan en kısa sürede AB'ye girmek istediğini ve bunun için ne yapmaları gerektiğini bildiğini de belirtti.
Vucic, Sırbistan'ın mümkün olan en kısa sürede AB'ye girmek istediğini ve bunun için ne yapmaları gerektiğini bildiğini de belirtti.