https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-ukraynaya-ait-158-iha-imha-etti-1087500740.html
Rus hava savunma güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 158 İHA imha etti
Rus hava savunma güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 158 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin dün gece boyunca 15 bölgede Ukrayna’ya ait 158 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T10:03+0300
2024-09-01T10:03+0300
2024-09-01T10:30+0300
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın dün gece gerçekleştirmeye çalıştığı İHA’lı saldırılarının önlendiği belirtildi.Açıklamada, “Dün gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenleme girişimleri sırasında hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait 158 İHA imha edildi ve önlendi” ifadelerine yer verildi.Düşmanın uçak tipi İHA’lar kullandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırı girişimlerinin olduğu bölgeler ise şöyle sıralandı:Kursk bölgesi üzerinde 46;Bryansk bölgesi üzerinde 34;Voronej bölgesi üzerinde 28;Belgorod bölgesi üzerinde 14;Ryazan bölgesi üzerinde sekiz;Moskova üzerinde iki;Moskova bölgesi üzerinde yedi;Kaluga bölgesi üzerinde beş;Lipetsk bölgesi üzerinde dört;Tula bölgesi üzerinde üç;Tambov bölgesi üzerinde iki;Smolensk bölgesi üzerinde iki;Oryol, Tver ve İvanovo bölgelerinde ise birer İHA.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-hava-savunmasi-ozel-askeri-harekat-sirasinda-42-binden-fazla-hava-hedefini-imha-etti-1085545803.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, iha, saldırı girişimi, hava savunma, hava savunma sistemi, önleme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, iha, saldırı girişimi, hava savunma, hava savunma sistemi, önleme
Rus hava savunma güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 158 İHA imha etti
10:03 01.09.2024 (güncellendi: 10:30 01.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin dün gece boyunca 15 bölgede Ukrayna’ya ait 158 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın dün gece gerçekleştirmeye çalıştığı İHA’lı saldırılarının önlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Dün gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenleme girişimleri sırasında hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait 158 İHA imha edildi ve önlendi” ifadelerine yer verildi.
Düşmanın uçak tipi İHA’lar kullandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırı girişimlerinin olduğu bölgeler ise şöyle sıralandı:
Kursk bölgesi üzerinde 46;
Bryansk bölgesi üzerinde 34;
Voronej bölgesi üzerinde 28;
Belgorod bölgesi üzerinde 14;
Ryazan bölgesi üzerinde sekiz;
Moskova bölgesi üzerinde yedi;
Kaluga bölgesi üzerinde beş;
Lipetsk bölgesi üzerinde dört;
Tula bölgesi üzerinde üç;
Tambov bölgesi üzerinde iki;
Smolensk bölgesi üzerinde iki;
Oryol, Tver ve İvanovo bölgelerinde ise birer İHA.
Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırı girişimlerinde bulunuyor. Rusya'nın bölgelerindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.