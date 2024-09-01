https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italya-grand-prixsi-hangi-kanalda-ne-zaman-1087506381.html

Formula 1 İtalya Grand Prix'si hangi kanalda? Ne zaman?

Formula 1 İtalya Grand Prix'si hangi kanalda? Ne zaman?

Sputnik Türkiye

Motor sporlarının bilinen en önemli yarışı olan Formula 1 son hız devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağı 1 Eylül Pazar (bugün) saat 16:00'da... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T14:18+0300

2024-09-01T14:18+0300

2024-09-01T14:18+0300

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İtalya etabı bugün saat 16:00'da Autodromo Nazionale Monza Yarış Pisti'nde düzenlenecek.Formula 1 yarışı saat kaçta? Hangi kanalda?İtalya Monza şehrinde sıralama turları 31 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Pole pozisyonunda Birleşik Krallık'tan L. Norris, İkinci sırada Avustralya'dan O. Piastri ve üçüncü sırada Birleşik Krallık'tan G. Russell yarışa başlayacak. Yarış 1 Eylül tarihinde saat 16:00'da F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı yayınlanacak.Formula 1 pilotları ve takımları kim?Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 2952. Lando Norris (Büyük Britanya): 2253. Charles Leclerc (Monako): 1924. Oscar Piastri (Avustralya): 1795. Carlos Sainz (İspanya): 172Takımlar1. Red Bull: 4342. McLaren: 4043. Ferrari: 3704. Mercedes: 276S5. Aston Martin: 74

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