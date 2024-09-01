https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/tffden-hayatini-kaybeden-sol-bamba-icin-saygi-durusu-aciklamasi-1087499284.html

TFF'den hayatını kaybeden Sol Bamba için 'saygı duruşu' açıklaması

TFF'den hayatını kaybeden Sol Bamba için 'saygı duruşu' açıklaması

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden Souleymane Bamba için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T08:27+0300

2024-09-01T08:27+0300

2024-09-01T08:27+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

gençlik ve spor bakanlığı

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087499131_0:30:1081:638_1920x0_80_0_0_8a8c60ab3d09471908fb29e033e1b778.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Bamba, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. TFF, futbol camiasının Bamba'ya olan saygısını göstermek amacıyla bu kararı aldı. Açıklamada şu sözler kullanıldı: Souleymane Sol Bamba kimdir?Souleymane Sol Bamba, 13 Ocak 1985’te Fransa’da doğmuş olan Fildişi Sahilli bir milli futbolcu ve teknik direktördü. Futbol kariyerine 14 yaşında Paris Saint-Germain’in genç takımında başlayan Bamba, 2004’te Vahid Halilhodžić’in dikkatini çekerek A takıma yükseldi. Daha sonra Dunfermline Athletic, Hibernian, Leicester City, Trabzonspor, Palermo, Leeds United, Cardiff City ve Middlesbrough gibi kulüplerde forma giydi. 2023 yılında Cardiff City’de teknik ekibe katılan Bamba, Temmuz 2024’te Adanaspor’un teknik direktörü oldu. Ancak lenfoma hastalığı yeniden nükseden Bamba, 31 Ağustos 2024’te 39 yaşında hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/meteorolojiden-uyari-marmara-dahil-bircok-bolgede-saganak-bekleniyor-1087498552.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

souleymane sol bamba, sol bamba kimdir, souleymane sol bamba adanaspor, teknik direktör adanaspor