https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/tffden-hayatini-kaybeden-sol-bamba-icin-saygi-durusu-aciklamasi-1087499284.html
TFF'den hayatını kaybeden Sol Bamba için 'saygı duruşu' açıklaması
TFF'den hayatını kaybeden Sol Bamba için 'saygı duruşu' açıklaması
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Souleymane Bamba için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T08:27+0300
2024-09-01T08:27+0300
2024-09-01T08:27+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
gençlik ve spor bakanlığı
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Bamba, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. TFF, futbol camiasının Bamba'ya olan saygısını göstermek amacıyla bu kararı aldı. Açıklamada şu sözler kullanıldı: Souleymane Sol Bamba kimdir?Souleymane Sol Bamba, 13 Ocak 1985’te Fransa’da doğmuş olan Fildişi Sahilli bir milli futbolcu ve teknik direktördü. Futbol kariyerine 14 yaşında Paris Saint-Germain’in genç takımında başlayan Bamba, 2004’te Vahid Halilhodžić’in dikkatini çekerek A takıma yükseldi. Daha sonra Dunfermline Athletic, Hibernian, Leicester City, Trabzonspor, Palermo, Leeds United, Cardiff City ve Middlesbrough gibi kulüplerde forma giydi. 2023 yılında Cardiff City’de teknik ekibe katılan Bamba, Temmuz 2024’te Adanaspor’un teknik direktörü oldu. Ancak lenfoma hastalığı yeniden nükseden Bamba, 31 Ağustos 2024’te 39 yaşında hayatını kaybetti.
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souleymane sol bamba, sol bamba kimdir, souleymane sol bamba adanaspor, teknik direktör adanaspor
TFF'den hayatını kaybeden Sol Bamba için 'saygı duruşu' açıklaması
Hayatını kaybeden Souleymane Bamba için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
Bamba, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. TFF, futbol camiasının Bamba'ya olan saygısını göstermek amacıyla bu kararı aldı.
Açıklamada şu sözler kullanıldı:
Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Souleymane Sol Bamba kimdir?
Souleymane Sol Bamba, 13 Ocak 1985’te Fransa’da doğmuş olan Fildişi Sahilli bir milli futbolcu ve teknik direktördü. Futbol kariyerine 14 yaşında Paris Saint-Germain’in genç takımında başlayan Bamba, 2004’te Vahid Halilhodžić’in dikkatini çekerek A takıma yükseldi. Daha sonra Dunfermline Athletic, Hibernian, Leicester City, Trabzonspor, Palermo, Leeds United, Cardiff City ve Middlesbrough gibi kulüplerde forma giydi. 2023 yılında Cardiff City’de teknik ekibe katılan Bamba, Temmuz 2024’te Adanaspor’un teknik direktörü oldu. Ancak lenfoma hastalığı yeniden nükseden Bamba, 31 Ağustos 2024’te 39 yaşında hayatını kaybetti.