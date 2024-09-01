https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/meteorolojiden-uyari-marmara-dahil-bircok-bolgede-saganak-bekleniyor-1087498552.html

Meteoroloji'den uyarı: Marmara dahil birçok bölgede sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı: Marmara dahil birçok bölgede sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı kesimlerinde sağanak yağış uyarısında bulunurken diğer bölgelerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T08:12+0300

2024-09-01T08:12+0300

2024-09-01T08:13+0300

türkiye

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer toz taşınımı görülecek.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor.Marmara Bölgesi:• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık: 28°C• Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 33°C• Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 28°CEge Bölgesi:• İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 26°C• Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 34°C• Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°CAkdeniz Bölgesi:• Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık: 34°C• Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 31°C• Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 27°Cİç Anadolu Bölgesi:• Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 28°C• Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 27°C• Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Konya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°CBatı Karadeniz Bölgesi:• Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 27°C• Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık: 31°C• Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 27°COrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:• Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 34°C• Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 31°C• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 30°C• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sıcaklık: 28°CDoğu Anadolu Bölgesi:• Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık: 31°C• Kars: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık: 29°C• Malatya: Az bulutlu, sıcaklık: 35°C• Van: Az bulutlu, sıcaklık: 28°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi:• Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sıcaklık: 38°C• Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık: 33°C• Siirt: Az bulutlu ve açık, sıcaklık: 37°C• Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, sıcaklık: 36°C

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/istanbulda-bazi-yollar-sabah-trafiginde-kapali-olacak-alternatif-rotalar-neler--1087498163.html

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