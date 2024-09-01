https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/tekirdagda-3-ayda-50-fabrika-yangilara-teslim-oldu-bolge-ekonomisi-alarm-veriyor-1087501732.html

Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yangılara teslim oldu: Bölge ekonomisi alarm veriyor

Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yangılara teslim oldu: Bölge ekonomisi alarm veriyor

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden sarsarak ciddi ekonomik zararlara yol açtı. Son... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T10:38+0300

2024-09-01T10:38+0300

2024-09-01T10:39+0300

türkiye

tekirdağ

sanayi

yangın

yangın söndürme

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Son üç ayda Tekirdağ’da meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden etkileyerek büyük ekonomik zararlara yol açtı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 50 fabrika alevlere teslim oldu, bu durum sanayinin yangın güvenliği konusunda ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikalarda çıkan yangınlar hızla yayıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Yangınlar, bölgedeki sanayi üretimini ve istihdamı ciddi şekilde etkiledi, bazı tesisler tamamen kullanılamaz hale geldi.Nedeni bilinmiyorYangınların birçok nedeni net olarak belirlenememiş olsa da, kimyasal maddelerin yangınların hızla yayılmasında büyük rol oynadığı düşünülüyor. Tekirdağ itfaiyesi, bu yangınlara müdahale ederken büyük zorluklarla karşılaştı. Özellikle itfaiye istasyonlarının bazı sanayi bölgelerinde yeterli sayıda olmaması, yangınların büyümesine ve daha fazla hasara neden oldu. Bazı fabrikalar tamamen küle dönerken, birçok işçi işsiz kaldı.Ciddi eksiklikler var Tekirdağ’daki 13 organize sanayi bölgesinde (OSB) yapılan incelemeler, yangın güvenliği konusunda ciddi eksiklikler olduğunu ortaya koydu. Fabrikaların yangın önleme ve müdahale sistemlerinin yetersiz olduğu, bu durumun benzer felaketlerin tekrar yaşanma riskini artırdığı belirlendi. Özellikle OSB’lerdeki itfaiye ekiplerinin yetersizliği, yangınların büyümesine ve kontrol altına alınmasında zorluklar yaşanmasına neden oldu.Son olarak Hayrabolu’daki OSB’de meydana gelen yangında iki fabrikada ciddi hasar meydana geldi. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu bölgede, milyonlarca liralık zarar oluştu. Bu yangınlar, Tekirdağ sanayisinin geleceği konusunda endişeleri artırırken, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda benzer felaketlerin tekrarlanabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.Denetim şart, Türkiye genelinde sorunlar yaşanabilirUzmanlar, sanayinin geleceğini korumak için acil olarak yangın güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtiyor. Fabrikaların yangın güvenliği sistemlerinin güncellenmesi, itfaiye ekiplerinin sanayi bölgelerinde daha etkin konumlandırılması ve çalışanlara yangın güvenliği eğitimi verilmesi öneriliyor. Ayrıca, sanayi bölgelerinde daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği vurgulanıyor. Tekirdağ’daki yangınlar, Türkiye’nin genel sanayi politikaları için de bir uyarı niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/paralimpik-triatlon-yarislari-seine-nehrindeki-dusuk-su-kalitesi-sebebiyle-ertelendi-1087500947.html

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tekirdağ, sanayi, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri