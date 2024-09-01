https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/paralimpik-triatlon-yarislari-seine-nehrindeki-dusuk-su-kalitesi-sebebiyle-ertelendi-1087500947.html
Paralimpik triatlon yarışları, Seine Nehri'ndeki düşük su kalitesi sebebiyle ertelendi
Paralimpik triatlon yarışları, Seine Nehri'ndeki düşük su kalitesi sebebiyle ertelendi
Sputnik Türkiye
Paris’te devam eden Paralimpik Oyunlar’da kirlilik sebebiyle Seine Nehri’nde bugün yapılması planlanan para triatlon yarışları ertelendi. Daha önce... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T10:28+0300
2024-09-01T10:28+0300
2024-09-01T10:28+0300
spor
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2024 paris olimpiyat oyunları
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları
seine nehri
koli basili
kirlilik
paris
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı takiben başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunlar’da bugünkü para triatlon yarışları ertelendi. Triatlon federasyonu olarak görev yapan Dünya Triatlon kurumu yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde yapılan toplantı sonucunda Seine Nehri’ndeki düşük su kalitesi sebebiyle yarışların ertelendiğini duyurdu. Toplamda 11 para triatlon yarışının yarın yapılması planlanıyor.Paris 2024 Olimpiyatları öncesi yüzme yarışlarının yapılacağı Seine Nehri’nde kirlilik, çeşitli zamanlarda ölçülmüş ve koli basili bakterisi dahil olmak üzere çeşitli bakteriler kabul edilebilir sınırın üstünde çıkmıştı. Ancak Paris 2024 organizasyon komitesi, Seine'de gerçekleşen her etkinlikte suyun yüzmek için güvenli olduğuna dair güvence vermişti.Seine Nehri’nde yüzdükten sonra hastalandılarÖte yandan 3 Ağustos’ta açık su oyunlarında yarışan üç Alman yüzücünün hastalandığı açıklanmıştı. Belçika Olimpiyat Takımı ise triatletlerinden Claire Michel'in Seine Nehri'nde yüzdükten sonra hastalanmasının ardından karma triatlondan çekilmişti. Her iki olayda da hastalıkların sebebi açıklanmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/tffden-hayatini-kaybeden-sol-bamba-icin-saygi-durusu-aciklamasi-1087499284.html
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Paralimpik triatlon yarışları, Seine Nehri'ndeki düşük su kalitesi sebebiyle ertelendi
Paris’te devam eden Paralimpik Oyunlar’da kirlilik sebebiyle Seine Nehri’nde bugün yapılması planlanan para triatlon yarışları ertelendi. Daha önce Olimpiyatlara katılan Alman ve Belçikalı yüzücüler, sebebi açıklanmasa da Seine Nehri’nde yarıştıktan sonra hastalanmıştı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı takiben başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunlar’da bugünkü para triatlon yarışları ertelendi. Triatlon federasyonu olarak görev yapan Dünya Triatlon kurumu yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde yapılan toplantı sonucunda Seine Nehri’ndeki düşük su kalitesi sebebiyle yarışların ertelendiğini duyurdu. Toplamda 11 para triatlon yarışının yarın yapılması planlanıyor.
Paris 2024 Olimpiyatları öncesi yüzme yarışlarının yapılacağı Seine Nehri’nde kirlilik, çeşitli zamanlarda ölçülmüş ve koli basili bakterisi dahil olmak üzere çeşitli bakteriler kabul edilebilir sınırın üstünde çıkmıştı. Ancak Paris 2024 organizasyon komitesi, Seine'de gerçekleşen her etkinlikte suyun yüzmek için güvenli olduğuna dair güvence vermişti.
Seine Nehri’nde yüzdükten sonra hastalandılar
Öte yandan 3 Ağustos’ta açık su oyunlarında yarışan üç Alman yüzücünün hastalandığı açıklanmıştı. Belçika Olimpiyat Takımı ise triatletlerinden Claire Michel'in Seine Nehri'nde yüzdükten sonra hastalanmasının ardından karma triatlondan çekilmişti. Her iki olayda da hastalıkların sebebi açıklanmamıştı.