https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/st-petersburgda-nehirde-mahsur-kalan-geyigi-ekipler-kurtardi-1087506647.html
St Petersburg’da nehirde mahsur kalan geyiği ekipler kurtardı
St Petersburg’da nehirde mahsur kalan geyiği ekipler kurtardı
Sputnik Türkiye
St Petersburg’taki Neva Nehri'nin ortasında mahsur kalan geyiği, acil durum ekipleri kurtardı. Geyik doğal ortamında serbest bırakıldı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T14:50+0300
2024-09-01T14:50+0300
2024-09-01T14:50+0300
dünya
rusya
st. petersburg
neva nehri
geyik
rusya acil durum bakanlığı
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
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Rusya Federasyonu'nun St Peterburg kentinden geçen Neva Nehri’nde bir geyiğin mahsur kalarak yüzmeye çalıştığı görüldü. Dün meydana gelen olayın ihbarını alarak botlarla gelen Rusya Acil Durum Bakanlığı’na bağlı ekipler, derin suda yüzmeye çalışan geyiği kıyıya getirdi. Yorgun düşen geyiğin doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunyanin-en-unlu-ciftlerinden-biriydiler-affleck-jennifer-lopezi-aldattigi-iddialarina-yonelik-ilk-1087505114.html
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rusya, st. petersburg, neva nehri, geyik, rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
rusya, st. petersburg, neva nehri, geyik, rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
St Petersburg’da nehirde mahsur kalan geyiği ekipler kurtardı
St Petersburg’taki Neva Nehri'nin ortasında mahsur kalan geyiği, acil durum ekipleri kurtardı. Geyik doğal ortamında serbest bırakıldı.
Rusya Federasyonu'nun St Peterburg kentinden geçen Neva Nehri’nde bir geyiğin mahsur kalarak yüzmeye çalıştığı görüldü. Dün meydana gelen olayın ihbarını alarak botlarla gelen Rusya Acil Durum Bakanlığı’na bağlı ekipler, derin suda yüzmeye çalışan geyiği kıyıya getirdi. Yorgun düşen geyiğin doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.