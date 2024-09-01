https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/slovakya-basbakani-fico-askeri-catismalarda-insani-yardima-oncelik-verecegiz-1087509535.html
Slovakya Başbakanı Fico: Askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğiz
Slovakya Başbakanı Fico: Askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğiz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, ülkenin askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğini belirtti. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T16:47+0300
2024-09-01T16:47+0300
2024-09-01T16:47+0300
dünya
slovakya
robert fico
dış politika
insani yardım
insani yardım
mutabakat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087507447_0:42:692:431_1920x0_80_0_0_19eb34231c47c256f5ecf5face43853b.png
Başbakan Robert Fico, Slovakya’nın dış politikasının geliştirilmesine ilişkin mutabakata askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğine dair bir madde eklendiğini ifade etti.Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Parlamento Başkan Vekili Peter Jiga bugün Anayasa Günü münasebeti ile Slovakya’nın dış politikasının yönlerine ilişkin mutabakatı imzaladı.İmza töreninden sonra konuşma yapan Fico, “Herhangi bir askeri çatışmada, çatışmanın 2022’de başlamasından iki ay sonra sonlandırılabileceği Ukrayna’da olduğu gibi değil, doğrudan yerinde ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının yanı sıra insani yardımı tercih etmemiz çok doğru. Dünyanın dört bir yanına yönelik egemen bir Slovak dış politikası üzerinde anlaşmaya vardığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.İmzalanan belgede, Slovakya’nın Avrupa Birliği ve NATO’nun sorumlu bir üyesi olduğu ve aynı zamanda uluslararası hukuka uyumun ve barışın korunmasının destekçisi olmaya devam ettiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/slovakya-basbakani-fico-trumpin-siyasi-rakipleri-onu-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1085849238.html
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087507447_31:0:662:473_1920x0_80_0_0_9e5b7b3f003708f725043939a11c309d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, robert fico, dış politika, insani yardım, insani yardım, mutabakat
slovakya, robert fico, dış politika, insani yardım, insani yardım, mutabakat
Slovakya Başbakanı Fico: Askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğiz
Slovakya Başbakanı Fico, ülkenin askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğini belirtti.
Başbakan Robert Fico, Slovakya’nın dış politikasının geliştirilmesine ilişkin mutabakata askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğine dair bir madde eklendiğini ifade etti.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Parlamento Başkan Vekili Peter Jiga bugün Anayasa Günü münasebeti ile Slovakya’nın dış politikasının yönlerine ilişkin mutabakatı imzaladı.
İmza töreninden sonra konuşma yapan Fico, “Herhangi bir askeri çatışmada, çatışmanın 2022’de başlamasından iki ay sonra sonlandırılabileceği Ukrayna’da olduğu gibi değil, doğrudan yerinde ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının yanı sıra insani yardımı tercih etmemiz çok doğru. Dünyanın dört bir yanına yönelik egemen bir Slovak dış politikası üzerinde anlaşmaya vardığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.
İmzalanan belgede, Slovakya’nın Avrupa Birliği ve NATO’nun sorumlu bir üyesi olduğu ve aynı zamanda uluslararası hukuka uyumun ve barışın korunmasının destekçisi olmaya devam ettiği belirtiliyor.