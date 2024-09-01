https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/slovakya-basbakani-fico-askeri-catismalarda-insani-yardima-oncelik-verecegiz-1087509535.html

Slovakya Başbakanı Fico: Askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğiz

Slovakya Başbakanı Fico: Askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğiz

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, ülkenin askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğini belirtti. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T16:47+0300

2024-09-01T16:47+0300

2024-09-01T16:47+0300

dünya

slovakya

robert fico

dış politika

insani yardım

insani yardım

mutabakat

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Başbakan Robert Fico, Slovakya’nın dış politikasının geliştirilmesine ilişkin mutabakata askeri çatışmalarda insani yardıma öncelik vereceğine dair bir madde eklendiğini ifade etti.Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Başbakan Robert Fico ve Parlamento Başkan Vekili Peter Jiga bugün Anayasa Günü münasebeti ile Slovakya’nın dış politikasının yönlerine ilişkin mutabakatı imzaladı.İmza töreninden sonra konuşma yapan Fico, “Herhangi bir askeri çatışmada, çatışmanın 2022’de başlamasından iki ay sonra sonlandırılabileceği Ukrayna’da olduğu gibi değil, doğrudan yerinde ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının yanı sıra insani yardımı tercih etmemiz çok doğru. Dünyanın dört bir yanına yönelik egemen bir Slovak dış politikası üzerinde anlaşmaya vardığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.İmzalanan belgede, Slovakya’nın Avrupa Birliği ve NATO’nun sorumlu bir üyesi olduğu ve aynı zamanda uluslararası hukuka uyumun ve barışın korunmasının destekçisi olmaya devam ettiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/slovakya-basbakani-fico-trumpin-siyasi-rakipleri-onu-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1085849238.html

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slovakya, robert fico, dış politika, insani yardım, insani yardım, mutabakat