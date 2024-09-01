https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazeteciler-cemiyeti-baskanvekili-savas-kiratli-hayatini-kaybetti-1087512522.html
Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti
Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'da tedavi gören Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti. Cemiyetten yapılan açıklamaya göre cenazesi 3 Eylül Salı günü saat... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T19:12+0300
2024-09-01T19:12+0300
2024-09-01T19:12+0300
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cenaze
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı vefat etti. Cenazesi 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de törenle Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.Gazeteciler Cemiyeti, Kıratlı'nın vefat haberini şöyle duyurdu: "Değerli büyüğümüz, Cemiyetimiz Başkan Vekili, duayen gazeteci Savaş Kıratlı'yı kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesine, camiamıza başsağlığı diliyoruz. Cemiyetimizdeki tören ve cenaze töreni bilahare duyurulacaktır. Başımız sağ olsun."Savaş Kıratlı kimdir?Duayen Gazeteci Savaş Kıratlı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yöneticilik yaptıktan sonra TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulundu.Gazeteci Savaş Kıratlı, 1996'da emekliye ayrıldı. Uzun yıllar boyunca Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Kıratlı, sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-secimi-kim-kazandi-1087512058.html
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gazeteci, ankara, karşıyaka, cenaze, cenaze töreni
gazeteci, ankara, karşıyaka, cenaze, cenaze töreni
Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti
Ankara'da tedavi gören Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti. Cemiyetten yapılan açıklamaya göre cenazesi 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı vefat etti. Cenazesi 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de törenle Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Gazeteciler Cemiyeti, Kıratlı'nın vefat haberini şöyle duyurdu: "Değerli büyüğümüz, Cemiyetimiz Başkan Vekili, duayen gazeteci Savaş Kıratlı'yı kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesine, camiamıza başsağlığı diliyoruz. Cemiyetimizdeki tören ve cenaze töreni bilahare duyurulacaktır. Başımız sağ olsun."
Duayen Gazeteci Savaş Kıratlı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yöneticilik yaptıktan sonra TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulundu.
Gazeteci Savaş Kıratlı, 1996'da emekliye ayrıldı. Uzun yıllar boyunca Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Kıratlı, sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı yaptı.