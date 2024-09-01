Netanyahu, hayatını kaybeden Rus esirin ailesinden özür diledi: 'Askeri danışmanım Moskova'daydı'
© AP Photo / Jacquelyn MartinNetanyahu ve Antony Blinken
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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7 Ekim 2023'te esir alınan ve Gazze Şeridi'nde hayatını kaybettiği belirtilen kişiler arasındaki Aleksandr Lobanov'un ailesi Netanyahu tarafından arandı. Netanyahu'nun askeri danışmanı Gofman'ın Moskova'yı ziyaret ettiği açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden esirler arasındaki Rusya vatandaşı Aleksandr Lobanov'un ailesini aradı.
Rus esirin ebeveynleri Oksana ve Grigoriy Lobanov'dan özür dileyen Netanyahu, oğullarını sağ kurtaramadıkları için üzgün olduğunu söyledi.
Netanyahu, görüşme sırasında askeri danışmanı Tuğgeneral Roman Gofman'ın esir takası anlaşmasını konuşmak üzere Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Gofman'ın bu sabah İsrail'e döndüğünü anlatan Netanyahu, Moskova'daki görüşmelerde Lobanov ve diğer esirlerin akıbetinin de ele alındığını ancak yaşanan hadiseden üzüntü duyduklarını belirtti.
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurmuştu.
Açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.
Açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Aleksandr Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” ifadelerine yer verilmişti.
Rus esirin ebeveynleri Oksana ve Grigoriy Lobanov'dan özür dileyen Netanyahu, oğullarını sağ kurtaramadıkları için üzgün olduğunu söyledi.
Netanyahu, görüşme sırasında askeri danışmanı Tuğgeneral Roman Gofman'ın esir takası anlaşmasını konuşmak üzere Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Gofman'ın bu sabah İsrail'e döndüğünü anlatan Netanyahu, Moskova'daki görüşmelerde Lobanov ve diğer esirlerin akıbetinin de ele alındığını ancak yaşanan hadiseden üzüntü duyduklarını belirtti.
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 kişinin cansız bedenine ulaştığını duyurmuştu.
Açıklamada, söz konusu cansız bedenlerin 7 Ekim 2023'te esir alınan esirlere ait olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.
Açıklamada “Dün Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Aleksandr Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cansız bedenleri bulundu ve getirildi” ifadelerine yer verilmişti.
Netanyahu'ya esir takası anlaşması yapması yönünde çağrı
İsrail'de muhalefet ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'yu esirler konusunda eleştirmeye devam ediyor.
İsrailli esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanması üzerine İsrail'in Rehovot kentinde bazı yolları kapattı.
Göstericiler, hemen esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu.
İsrailli esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanması üzerine İsrail'in Rehovot kentinde bazı yolları kapattı.
Göstericiler, hemen esir takası anlaşması yapılması çağrısında bulundu.