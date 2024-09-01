Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vıyemka ve Ptiçye köylerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.



Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sunulan rapora göre Donetsk istikametinde ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Vıyemka ve Ptiçye adlı yerleşim birimlerini ele geçirdi.



Ukrayna ordusu, son bir gün içindeki çatışmalarda 1920 askerini kaybetti.



Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bulunan İHA montaj fabrikası ile İHA hangarlarını imha etti.



Rus ordusunun faaliyetleri sonucunda İsrail yapımı RPS-42 radar sistemi, Fransa yapımı 3 Hammer hava bombası, ABD yapımı 6 HIMARS roketi, Çekya yapımı Vampire çok namlulu roketatar sistemi aracı ve 171 İHA yok edildi.



Özel harekat bölgesinin çeşitli istikametlerinde Ukrayna ordusuna ait 9 silah ve mühimmat deposu da yerle bir edildi.