https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rusya-acil-durumlar-bakanligi-kamcatkada-irtibat-kesilen-mi-8-helikopterini-arama-calismalari-1087498049.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kamçatka'da irtibat kesilen Mi-8 helikopterini arama çalışmaları sürüyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kamçatka'da irtibat kesilen Mi-8 helikopterini arama çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'da irtibat kesilen Mi-8 helikopterini arama çalışmalarının sürdüğününü, karada yapılan çalışmalara 40'tan fazla kişinin... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T01:08+0300
2024-09-01T01:08+0300
2024-09-01T01:07+0300
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kamçatka
mi-8 helikopter
rusya acil durum bakanlığı
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
arama-kurtarma
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Bakanlıktan yapılan açıklmada, arama-kurtarma ekiplerinin irtibat kesilen Mi-8 helikopterinin kaybolduğu varsayılan bölgede farklı alanları taradığını, karada yapılan aramalara 40'tan fazlaişinin katıldığı belirtildi.Açıklamada, “Kamçatka'da Elizovskiy bölgesinde irtibat kesilen Mi-8T helikopterini arama çalışmaları sürüyor, arama-kurtarma ekipleri kayıp helikopterin kaybolduğu varsayılan bölgede farklı rotalar izliyor. Karadaki arama çalışmalarına 40'tan fazla kişi katılıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 31 Ağustos sabahı, Kamçatka bölgesinde Vaçkajets Yanardağı’nın yakınlarında Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopteri ile irtibatın kesildiğini duyurmuştu.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde mürettebatın dışında 19 turistin bulunabileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/kamcatkada-mi-8-helikopteri-ile-irtibat-kesildi-1087483004.html
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kamçatka, mi-8 helikopter, rusya acil durum bakanlığı, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), arama-kurtarma
kamçatka, mi-8 helikopter, rusya acil durum bakanlığı, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), arama-kurtarma
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kamçatka'da irtibat kesilen Mi-8 helikopterini arama çalışmaları sürüyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'da irtibat kesilen Mi-8 helikopterini arama çalışmalarının sürdüğününü, karada yapılan çalışmalara 40'tan fazla kişinin katıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklmada, arama-kurtarma ekiplerinin irtibat kesilen Mi-8 helikopterinin kaybolduğu varsayılan bölgede farklı alanları taradığını, karada yapılan aramalara 40'tan fazlaişinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kamçatka'da Elizovskiy bölgesinde irtibat kesilen Mi-8T helikopterini arama çalışmaları sürüyor, arama-kurtarma ekipleri kayıp helikopterin kaybolduğu varsayılan bölgede farklı rotalar izliyor. Karadaki arama çalışmalarına 40'tan fazla kişi katılıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 31 Ağustos sabahı, Kamçatka bölgesinde Vaçkajets Yanardağı’nın yakınlarında Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopteri ile irtibatın kesildiğini duyurmuştu.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde mürettebatın dışında 19 turistin bulunabileceğini belirtmişti.