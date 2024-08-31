https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/kamcatkada-mi-8-helikopteri-ile-irtibat-kesildi-1087483004.html
Kamçatka’da Mi-8 helikopteri ile irtibat kesildi
Kamçatka’da Mi-8 helikopteri ile irtibat kesildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopterinden haber alınamadığı... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T10:32+0300
2024-08-31T10:32+0300
2024-08-31T11:09+0300
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Acil servislerden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde, Vaçkajets Yanardağı’nın yakınlarında Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopterinden haber alınamıyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde 19 turistin bulunabileceğini bildiriyor.Açıklamada, “Vityaz-Aero havayolu şirketine ait Mi-8 helikopterinin varış noktasına ulaşmadığına dair mesaj alındı. Ön bbilgilere göre helikopterde üç mürettebat üyesi var. Güzergah Vaçkajets Yanardağı - Nikolaevka köyü (Yelizovsky bölgesi), aradaki mesafe 25 kilometre. Şu anda helikopteri aramak üzere aynı şirkete ait başka bir hava aracı yola çıktı. Rosaviatsiya’ya göre helikopterde üç mürettebat üyesinin yanı sıra 19 turist de bulunuyordu, bu bilgi araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kamçatka’da Mi-8 helikopteri ile irtibat kesildi
10:32 31.08.2024 (güncellendi: 11:09 31.08.2024)
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopterinden haber alınamadığı bildirildi. Helikopterde 19 turistin bulunabileceği belirtiliyor.
Acil servislerden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde, Vaçkajets Yanardağı’nın yakınlarında Vityaz-Aero havacılık şirketine ait, içinde 3 mürettebat üyesinin bulunduğu bir Mi-8 helikopterinden haber alınamıyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), helikopterde 19 turistin bulunabileceğini bildiriyor.
Açıklamada, “Vityaz-Aero havayolu şirketine ait Mi-8 helikopterinin varış noktasına ulaşmadığına dair mesaj alındı. Ön bbilgilere göre helikopterde üç mürettebat üyesi var. Güzergah Vaçkajets Yanardağı - Nikolaevka köyü (Yelizovsky bölgesi), aradaki mesafe 25 kilometre. Şu anda helikopteri aramak üzere aynı şirkete ait başka bir hava aracı yola çıktı. Rosaviatsiya’ya göre helikopterde üç mürettebat üyesinin yanı sıra 19 turist de bulunuyordu, bu bilgi araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.